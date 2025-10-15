Minister wirft AfD in Talkrunde Hetze vor: Draußen wird protestiert

Bad Freienwalde - Brandenburgs Innenminister René Wilke (41, parteilos) wirft der AfD Hetze gegen Migranten und Angstmache vor.

Extremismusexperte Olaf Sundermeyer (52, v.l.n.r.), Jean-Pascal Hohm (28, AfD), René Wilke (41, parteilos), Innenminister von Brandenburg, Schulleiter Andrei Arnst, und Moderator Sascha Hingst (53) beim RBB-Talk "Wir wollen reden". © Patrick Pleul/dpa

Zugleich verwies der Minister am Dienstagabend in Bad Freienwalde (Kreis Märkisch-Oderland) bei einem Rbb-Livetalk zum Erstarken der AfD auf Fortschritte in der Migrationspolitik. "Da muss man nicht jeden Tag Hetze betreiben, dass das Land hier untergeht und dass nichts angegangen wird", sagte er.

Vor der Schule, in der das RBB-Bürgergespräch "Wir wollen reden" stattfand, protestierten Menschen gegen die AfD und die Teilnahme des Cottbuser AfD-Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm (28).

Im Sommer hatten einige Vermummte in Bad Freienwalde ein Fest für Vielfalt und Toleranz angegriffen. Es gibt Hinweise, dass die Täter aus der rechtsextremistischen Szene kommen.

Der Verfassungsschutz in Brandenburg stuft den AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. In einer Wahlumfrage in Brandenburg aus dem September liegt die AfD bei der Sonntagsfrage mit 34 Prozent vorn.

Innenminister Wilke sagte, die Zahl der aufgenommenen Migranten sei stark gesunken, weil die Politik Maßnahmen ergriffen habe. Zudem wolle er die Strukturen der Zentralen Ausländerbehörden umbauen - auch mit Ausreise- und Abschiebehafteinrichtungen.