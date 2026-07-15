Berliner taucht in Werbellinsee ab und verschwindet: Polizei sucht schon drei Tage

Schorfheide (Barnim) - Einsatzkräfte suchen in Brandenburg bereits seit drei Tagen nach einem jungen Mann, der beim Baden im Werbellinsee spurlos verschwunden ist.

Ein 20-Jähriger wird nach einem Bad im Werbellinsee vermisst. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Der 20-Jährige war am Montagnachmittag in Begleitung einer Frau mit einem Tretboot auf dem knapp eine Autostunde nördlich von Berlin gelegenen Gewässer unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 16.35 Uhr soll der Berliner dann zum Schwimmen ins Wasser gegangen sein. Nachdem er eine Weile geschwommen war, tauchte er nach ersten Erkenntnissen unter und kam nicht wieder an die Oberfläche zurück.

Seine Freundin, die auf dem Boot wartete, alarmierte schließlich die Polizei, die umgehend ausgedehnte Suchmaßnahmen einleitete. Dabei kamen demnach auch Boote der Freiwilligen Feuerwehr sowie Rettungs- und Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit musste die Suche im Landkreis Barnim schließlich abgebrochen werden und wurde dann zunächst am Dienstag fortgesetzt.

Aber selbst Sonar, Echolot und eine Unterwasserdrohne führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Am Mittwoch wurde der Einsatz wieder aufgenommen. Mittlerweile fährt die Wasserschutzpolizei den See mit einem Boot ab. Auch Polizeitaucher sind am Ort des Geschehens eingetroffen.