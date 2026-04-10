Rabatt-Account gehackt und Kreditkarte benutzt: Wer kennt diesen Mann?

Oranienburg - Die Brandenburger Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) mit einem gehackten Rabatt-Account eingekauft haben soll.

Die Kriminalpolizei sucht öffentlich nach diesem Mann. © Jens Büttner/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Polizei zahlte der Tatverdächtige dabei nicht nur mit Rabattpunkten eines Anderen, sondern nutzte auch die hinterlegte Kreditkarte des Kontoinhabers.

Demnach verschaffte sich der Mann am 9. Dezember 2025 auf noch ungeklärte Weise Zugang zum persönlichen Account des Geschädigten bei einem Rabattsystem.

Über die App kaufte er anschließend an einer Tankstelle in der Berliner Straße mit seinem eigenen Mobiltelefon zwei Gutscheinkarten. Da das Punktekonto nicht ausreichte und als Zahlungsquelle die Kreditkarte des Eigentümers hinterlegt war, wurde diese bei der Abrechnung belastet.

Anschließend verließ der Gesuchte die Tankstelle in unbekannte Richtung. Da der Tatverdächtige im Zuge der Ermittlungen noch nicht ermittelt werden konnte, veröffentlicht die Polizei jetzt eine Aufnahme der Überwachungskamera.