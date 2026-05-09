"Rinderwahnsinn" in Brandenburg: Schon mehr als 100 Tiere spurlos verschwunden

Vetschau/Spreewald - Es sind zustände wie im Wilden Westen: In Brandenburg sind offenbar erneut Rinder gestohlen worden.

Das beschauliche Raddusch im Spreewald ist zum Tatort eines Viehdiebstahls geworden. © 7aktuell.de | Luca Woitow

Ein Landwirt aus Raddusch, ein Ortsteil der Stadt Vetschau im Spreewald, meldete den mutmaßlichen Diebstahl am Freitag der Polizei.

Dem Vieh-Bauern sei der Verlust von 48 Rindern aufgefallen, als er am Morgen seine Herde impfen wollte, sagte Polizeisprecher Christian Nüßler gegenüber 7aktuell. Demnach gibt es Hinweise, dass die Tiere mit einem Lastwagen abtransportiert wurden.

Der betroffene Weidetierhalter ging von einer gezielten Aktion aus. Seiner Aussage seien weibliche Rinder, Kälber und nur wenige Bullen entwendet worden - alles was man für eine eigene Zucht benötige.

Seiner Meinung nach habe es sich um ein geplantes Vorgehen gehandelt, da man sich mit den Tieren auskennen müsse. Eine spontane Tat schloss der Geschädigte aus.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde von der Polizei auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Man ermittle in alle Richtungen, sagte der Sprecher. Man untersuche auch, ob es sich um Einzeltäter oder eine organisierte Bande handle.