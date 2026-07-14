Mitten in der Urlaubssaison: Darum werden im Spreewald Wasserwege dichtgemacht

Schlepzig (Dahme-Spreewald) - Die Sperrung von Wasserwegen im unteren Spreewald wegen des Eichenprozessionsspinners bringt die Urlaubsregion nach Worten von Verkehrsminister Robert Crumbach (63, SPD ) in eine schwierige Situation.

Eine Paddeltour durch den Spreewald ist aktuell nur eingeschränkt möglich. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Die Hauptsaison in den Sommerferien sei der denkbar schlechteste Zeitpunkt für eine solche Sperrung, sagte der SPD-Politiker im Spreewaldort Schlepzig vor Bürgern und Touristikern, die teils verärgert reagierten.

Aber der Schritt sei dennoch notwendig, "weil Gefahr für Leib und Leben besteht, weil die Wasserwege einfach nicht mehr sicher sind".

Paddelboot-Verleiher etwa beklagten, dass ihr Geschäft eingeschränkt sei und Urlauber ihre Aufenthalte stornierten. Nun sollen die gesperrten Fließe im unteren Spreewald rasch kontrolliert und Forst-Mitarbeiter in Schutzanzügen und mit Maske Sicherungsarbeiten an Bäumen durchführen.

Nach und nach sollen die Gewässer dann wieder freigegeben werden, kündigten Crumbach und Umweltministerin Hanka Mittelstädt (39, SPD) an.

Begünstigt durch den Klimawandel und durch die hohen Temperaturen sei die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners extrem nach oben geschnellt, sagte Umweltministerin Mittelstädt.