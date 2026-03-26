72-Jähriger eingeklemmt: Auto nur noch ein Wrack, Fahrer hat großes Glück

Berlin - Wie viele Schutzengel haben da wohl aufgepasst? Am Donnerstagmorgen hatte ein 72-Jähriger mächtig Glück im Unglück. Der Autofahrer konnte nach einem heftigen Verkehrsunfall in Dietersdorf (Potsdam-Mittelmark) leicht verletzt aus einem Wrack geborgen werden.

Der Ford ist nach dem Unfall nur noch ein Wrack. © Julian Stähle

Wie die Brandenburger Polizei berichtet, verlor der 72-Jährige gegen 7.50 Uhr auf der B2 bei Schwabeck die Kontrolle über sein Wagen.

Zunächst kam der Ford von der Straße ab, überschlug sich und krachte sowohl gegen zwei Straßenlaternen, als auch gegen einen Baum. Auf dem Dach kam das Auto schließlich zum Stehen.

Der Grund für den heftigen Crash: Offenbar überhöhte Geschwindigkeit.

Wie durch ein Wunder wurde der 72-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt - obwohl er sogar in dem Wrack eingeklemmt wurde.

Für weitere Untersuchungen ging es ins Krankenhaus.



