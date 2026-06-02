Auto kracht frontal in Hauswand: Mehrere Verletzte, lange Staus

Großräschen - Kilometerlange Staus waren die Folge: Am Montagnachmittag hat sich im Großräschener Ortsteil Allmosen ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet.

Der VW erlitt einen Totalschaden. © 7aktuell.de | Luca W.

Gegen 16.30 Uhr verlor ein VW-Fahrer auf der Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Auto frontal in eine Hauswand. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Wegen der teils schweren Verletzungen rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Zusätzlich musste ein Rettungshubschrauber alarmiert werden.

Auch die Feuerwehr war vor Ort, sicherte die Unfallstelle, räumte Trümmer von der Straße und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten.

Die Hauptstraße musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden.