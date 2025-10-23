Bundespolizist bei Grenzkontrolle von Audi umgefahren

Am Donnerstag wird auf der Autobahn ein gestohlenes Auto entdeckt. An der Grenze zu Polen soll die Kontrolle erfolgen. Dann gibt der Fahrer plötzlich Gas.

Von Thorsten Meiritz

Groß Gastrose (Spree-Neiße) - Am Donnerstagmorgen entdeckt eine Streife auf der Autobahn ein gestohlenes Auto. An der Grenze zu Polen soll eine Kontrolle erfolgen. Dann gibt der Fahrer plötzlich Gas.

Der gestohlene Audi A6 sollte an der Grenze zu Polen kontrolliert werden.  © Luca Seidel / Blaulichtreport Lausitz

Bei der Flucht wurde gegen 5 Uhr ein Bundespolizist am Grenzübergang Groß Gastrose verletzt, als der Audi angehalten werden sollte, wie die Polizei mitteilte.

Statt zu stoppen, umfuhr der Audi-Fahrer die Kontrollstelle und erfasste den Beamten dabei mit seinem A6. Der Polizist musste für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Wagen zuvor in Niedersachsen gestohlen. Nach dem Auto wurde eine internationale Fahndung eingeleitet.

Die Polizei Brandenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zu diesem Zweck erfolgte eine Rekonstruktion des Tatablaufs, wobei auch ein Sachverständiger der DEKRA zurate gezogen wurde. Die Ergebnisse sollen in die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei einfließen.

