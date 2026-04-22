Duo bricht in Gerätehaus der Feuerwehr ein, danach geht alles schief

Neuruppin - Nach einem Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus in der Nähe von Neuruppin am Montagmorgen vermutet die Polizei einen Zusammenhang zu einem weiteren Fall, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Feuerwehrleute entdeckten die glücklosen Diebe. (Symboldfoto) © Soeren Stache/dpa

Den Angaben zufolge handelt es sich dabei um einen Unfall, der sich kurze Zeit später auf der Autobahn A 24 zwischen Fehrbellin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und Kremmen ereignete. Dieser könnte mit dem Einbruch zusammenhängen, der sich in dem Ortsteil Manker im nahe gelegenen Fehrbellin zutrug. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet.

Wie die Polizei mitteilte, erwischten einige Feuerwehrleute am Montagmorgen gegen vier Uhr zwei junge Männer, die sich Zutritt zu dem Gerätehaus verschafft hatten. Die Feuerwehrleute alarmierten daraufhin die Polizei. Die jungen Männer konnten jedoch in einem Auto fliehen.

Kurze Zeit später, gegen 4.30 Uhr, kam es dann auf der Autobahn A 24 zu einem Unfall. Wie die Sprecherin der Polizei mitteilte, überschlug sich dabei ein Auto. Grund dafür sei vermutlich ein geplatzter Reifen gewesen, hieß es.

Die beiden Insassen, ein 20- und ein 21-Jähriger, wirkten auf die Einsatzkräfte unverletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Männer aber trotzdem in ein Krankenhaus.