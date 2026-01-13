Eisglatte Fahrbahnen: Brandenburg im Verkehrschaos

Potsdam - Eisglatte Fahrbahnen haben den Verkehr in Brandenburg am Morgen ausgebremst. Es kam zu mehreren Unfällen - vor allem abseits der Hauptverkehrsstraßen.

Vor allem auf Nebenstrecken, die noch keinen Winterdiensteinsatz hatten, ist die Lage kritisch. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Bis zum frühen Morgen lag die Unfallzahl im unteren zweistelligen Bereich, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. Zunächst handelte es sich dabei vor allem um Blechschäden.

Laut den Angaben komme der Berufsverkehr in einzelnen Bereichen des Landes am Morgen zunehmend zum Erliegen. Einige Steigungen und Brücken seien wegen der Glätte nicht mehr befahrbar.

Einen regionalen Schwerpunkt machten die Beamten nicht aus. Betroffen seien aber vor allem Nebenstrecken, die vom Winterdienst noch nicht gestreut wurden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für zahlreiche Landkreise und Städte Brandenburgs eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 ab Montagabend herausgegeben und bis Dienstagmorgen hohe Glättegefahr prognostiziert. Auch die Präsenzpflicht an Brandenburger Schulen sei für Dienstag ausgesetzt.