Flucht vor Polizei endet für 41-Jährigen im Krankenhaus

Bernau (Barnim) - Eine nächtliche Flucht vor der Polizei hat am Samstag in Brandenburg in einem Unfall mit drei Verletzten geendet.

Der Mann hat sich bei seinem Fluchtversuch schwer verletzt. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollten Einsatzkräfte in der Nacht einen 41-jährigen Autofahrer in Bernau kontrollieren.

Der Mann ignorierte demnach jedoch die Anhaltezeichen und fuhr davon.

Auf der Eberswalder Straße kam der Mann gegen 0.48 Uhr von seiner Spur ab und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der 41-Jährige wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs, 22 und 23 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen.