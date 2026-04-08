Frau bei Baum-Crash auf Landstraße in Brandenburg lebensgefährlich verletzt

Bad Wilsnack (Prignitz) - Heftiger Baum-Crash: Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 10 in Brandenburg ist am späten Dienstagabend eine Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolfoto) © Christian Sappeck/BLP/dpa

Die 68-Jährige wurde in ihrem Škoda eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach entdeckte ein Zeuge den Wagen gegen 22.55 Uhr zwischen Perleberg und Bad Wilsnack an einem Baum am Straßenrand und wählte umgehend den Notruf.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein externer Gutachter zurate gezogen. Der kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass die Škoda-Fahrerin auf dem Weg in Richtung Perleberg aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Landstraße abgekommen war.

Anschließend streifte sie zunächst einen Baum, bevor sie gegen einen zweiten krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto quer über die Fahrbahn geschleudert und kam schließlich an einem dritten Baum zum Stehen.

Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 30.000 Euro ein. Der Škoda musste abgeschleppt werden.