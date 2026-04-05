Moped-Fahrer gibt den Daumen nach oben, dann kracht er gegen einen Baum
Liebenwalde - Schwerer Unfall auf der L21 am Samstagabend! Ein 25-Jähriger ist mit seinem Moped gegen einen Baum gekracht.
Der Polizei zufolge waren er und sein 31-jähriger Kumpel gegen 22.30 Uhr aus Richtung Zehlendorf unterwegs in Richtung Liebenwalde - beide mit ihrem jeweiligen Kleinkraftrad.
Dann der verheerende Moment: Während der Fahrt gab der 25-Jährige seinem Kumpel den Daumen nach oben, verlor dabei aber offenbar die Kontrolle. Er kam von der Straße ab und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum.
Schwer verletzt musste der verunglückte Mopedfahrer per Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum nach Berlin geflogen werden.
Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei, wie es genau zu dem folgenschweren Crash kommen konnte.
Womöglich aber war Alkohol im Spiel. Ersten Ermittlungen zufolge konnte die Polizei nicht ausschließen, dass der 25-Jährige betrunken fuhr. Eine Blutprobe wurde angeordnet.
Titelfoto: 7aktuell.de | P.Neumann