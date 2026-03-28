Heftiger Unfall auf der Landstraße: Frau eingeklemmt, Hubschrauber im Einsatz

Oranienburg (Oberhavel) - Übler Crash in Brandenburg : Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 21 sind am frühen Samstagvormittag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Auf der Landstraße 21 in Brandenburg sind am Samstag ein Škoda und ein Duster frontal zusammengestoßen. © 7aktuell.de | P.Neumann

Eine 20-Jährige wurde bei dem heftigen Zusammenstoß zwischen dem Oranienburger Ortsteil Zehlendorf und Liebenwalde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack herausgeschnitten werden, wie Dienstgruppenleiter Patrick Förster von der Polizei Oranienburg vor Ort mitteilte.

Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ein weiterer Fahrer wurde bei dem Unfall, an dem ein Duster, ein Škoda und ein Honda beteiligt waren, schwer verletzt und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Der dritte Fahrer konnte nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst am Unfallort wieder entlassen werden.

Nach ersten Erkenntnissen verlor die 20-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache gegen 8.55 Uhr die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte im Gegenverkehr frontal mit einem anderen Fahrzeug. Ein dritter Wagen, der sich auch auf der Gegenfahrbahn befand, konnte zwar noch ausweichen, wurde bei dem Manöver aber ebenfalls beschädigt.