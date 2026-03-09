Frontal-Crash auf Bundesstraße: Kinder unter Schwerverletzten

Brandenburg an der Havel - Heftiger Crash in Brandenburg : Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 102 sind am Montagmorgen mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Ein Kleintransporter ist am Montag auf der B102 frontal mit einem Mercedes zusammengestoßen. © Blaulichtreport Brandenburg/Cevin Dettlaff

Nach Informationen vom Unfallort soll es insgesamt sechs Verletzte geben, darunter auch drei Kinder, die alle in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Polizeisprecher wollte sich zur genauen Anzahl der Verletzten zunächst nicht äußern. Weitere Details wollte die Behörde im Lauf des Tages bekannt geben.

Nach ersten Erkenntnissen stieß am Morgen auf der Bundesstraße kurz vor Brandenburg an der Havel ein Kleintransporter frontal mit einem Mercedes zusammen.

Durch den heftigen Aufprall überschlug sich das Auto und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen.