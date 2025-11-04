Frontal-Crash: Zwei Verletzte nach waghalsigem Überholmanöver!
Von Katharina Kausche
Bärenbrück - Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Bärenbrück (Landkreis Spree-Neiße) verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen versuchte ein 54-Jähriger am Montag gegen 15.30 Uhr einen Lastwagen auf der B27 zu überholen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.
Dabei krachte er frontal in den entgegenkommenden Wagen einer 25-Jährigen.
Beide wurden bei dem Unfall verletzt, Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.
Angaben zu Lebensgefahr gab es zunächst nicht.
Unter anderem mit einem Kran mussten beide Autos und der Lastwagen, der bei dem Unfall touchiert wurde, abgeschleppt werden.
Die Bundesstraße war bis circa 19.30 Uhr voll gesperrt.
Titelfoto: Jonas Lehmann & Luca Seidel / Blaulichtreport Lausitz