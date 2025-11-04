Frontal-Crash: Zwei Verletzte nach waghalsigem Überholmanöver!

Bärenbrück - Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Bärenbrück (Landkreis Spree-Neiße) verletzt worden.

Die beiden Fahrer krachten frontal ineinander. © Jonas Lehmann & Luca Seidel / Blaulichtreport Lausitz

Nach ersten Erkenntnissen versuchte ein 54-Jähriger am Montag gegen 15.30 Uhr einen Lastwagen auf der B27 zu überholen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Dabei krachte er frontal in den entgegenkommenden Wagen einer 25-Jährigen.

Beide wurden bei dem Unfall verletzt, Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Angaben zu Lebensgefahr gab es zunächst nicht.