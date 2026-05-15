Radler stirbt bei Ausflug an Himmelfahrt: Begleiter müssen alles mitansehen

Calau (Oberspreewald-Lausitz) - Bei einer Radtour an Himmelfahrt ist in Brandenburg ein Mann tödlich verunglückt - seine Mitfahrer konnten ihn nicht mehr retten.

Der Radler (†41) ist bei der Abfahrt vom Cabeler Berg von der Straße abgekommen. © 7aktuell.de

Der 41-Jährige starb noch am Unfallort an seiner schweren Kopfverletzung, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Seine Begleiter leiteten demnach umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die dann von den Rettungskräften weiter fortgesetzt wurden, aber dem Radfahrer war nicht mehr zu helfen.

Die Mitfahrer, die alles mitansehen mussten, und Angehörige wurden nach dem Vorfall von einem Seelsorger betreut.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 20 Uhr am Cabeler Berg im Ortsteil Werchow.

Hier kam der Radler, der mit einer größeren Gruppe unterwegs war, bei der Abfahrt in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte in der Folge gegen einen Baum. Ob der 41-Jährige, der aus der Region stammte, einen Fahrradhelm trug, teilte die Polizei nicht mit.