Reifenplatzer auf A24: Audi überschlägt sich, Fahrer stirbt
Putlitz (Prignitz) - In der Nacht zu Dienstag ist ein Mann bei einem Unfall auf der Autobahn 24 ums Leben gekommen.
Der 64-Jährige wurde bei dem Crash so schwer verletzt, dass er noch am Ort des Geschehens starb. Seine 67 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen soll ein geplatzter Reifen den Unfall ausgelöst haben. Dadurch kam der Berliner kurz vor Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Meyenburg mit seinem Audi von der Straße ab und krachte zunächst in die Mittelleitplanke.
Durch den Aufprall wurde der Wagen nach rechts geschleudert, durchbrach dort die Leitplanke und überschlug sich offenbar mehrfach an der nahegelegenen Böschung.
Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin für mehrere Stunden gesperrt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auch ein externer Gutachter zurate gezogen.
Erstmeldung von 7.21 Uhr, aktualisiert um 10.46 Uhr.
Titelfoto: M. Neumann/Blaulicht Unna/dpa