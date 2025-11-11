Reifenplatzer auf A24: Audi überschlägt sich, Fahrer stirbt

Putlitz (Prignitz) - In der Nacht zu Dienstag ist ein Mann bei einem Unfall auf der Autobahn 24 ums Leben gekommen.

Der Unfall hat sich auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Meyenburg ereignet. (Symbolfoto) © M. Neumann/Blaulicht Unna/dpa

Der 64-Jährige wurde bei dem Crash so schwer verletzt, dass er noch am Ort des Geschehens starb. Seine 67 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein geplatzter Reifen den Unfall ausgelöst haben. Dadurch kam der Berliner kurz vor Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Meyenburg mit seinem Audi von der Straße ab und krachte zunächst in die Mittelleitplanke.

Durch den Aufprall wurde der Wagen nach rechts geschleudert, durchbrach dort die Leitplanke und überschlug sich offenbar mehrfach an der nahegelegenen Böschung.