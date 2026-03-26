Tödliche Kutschfahrt in Brandenburg

Bergholz-Rehbrücke (Potsdam-Mittelmark) - In Brandenburg hat am Mittwochnachmittag eine Kutschfahrt ein tödliches Ende gefunden.

Die beiden Zugtiere mussten noch vor Ort von ihrem Leid erlöst werden. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Zumindest für die beiden Pferde, die die Kutsche gezogen hatten. Die Tiere mussten noch am Unfallort von einer Tierärztin eingeschläfert werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Kutscher wurde bei dem Zwischenfall in Bergholz-Rehbrücke ebenfalls verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 60-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache gegen 16.16 Uhr in der Arthur-Scheunert-Allee die Kontrolle über sein Gespann verloren.

Anschließend krachte die Kutsche in einen angrenzenden Zaun.