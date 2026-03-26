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Transporter kracht gegen Bahnbrücke und bleibt stecken

Am Donnerstagmorgen ist ein Citroën-Fahrer bei einem Unfall in Brandenburg mit seinem Transporter unter einer Brücke steckengeblieben.

Von Thorsten Meiritz

Finsterwalde (Elbe-Elster) - Am Donnerstagmorgen ist ein Citroën-Fahrer bei einem Unfall in Brandenburg mit seinem Transporter unter einer Brücke stecken geblieben.

Der Transporter ist aufgrund der zu geringen Durchfahrtshöhe unter der Brücke stecken geblieben.
Der Transporter ist aufgrund der zu geringen Durchfahrtshöhe unter der Brücke stecken geblieben.  © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Nach ersten Erkenntnissen löste gegen 8.30 Uhr ein medizinischer Notfall den Brücken-Crash in Finsterwalde aus, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über den Citroën, der an der Kreuzung Tuchmacherstraße Ecke Forststraße aufgrund der zu geringen Durchfahrtshöhe unter einer Bahnbrücke stecken blieb.

Demnach entdeckten die Rettungskräfte den Mann bewusstlos im Führerhaus und befreiten ihn. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Tödliche Kutschfahrt in Brandenburg
Brandenburg Unfall Tödliche Kutschfahrt in Brandenburg

Weitere Personen wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt. Allerdings wurde die Brücke durch den Zusammenprall beschädigt, sodass der Zugverkehr zwischenzeitlich nur mit Schrittgeschwindigkeit passieren durfte, bis ein Sachverständiger der Deutschen Bahn Entwarnung gab.

Der Citroën musste von der Feuerwehr mithilfe einer Seilwinde geborgen werden.
Der Citroën musste von der Feuerwehr mithilfe einer Seilwinde geborgen werden.  © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 20.000 Euro. Der Transporter wurde zunächst von der Feuerwehr mithilfe einer Seilwinde geborgen und musste anschließend abgeschleppt werden.

Titelfoto: Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

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