Transporter kracht gegen Bahnbrücke und bleibt stecken

Finsterwalde (Elbe-Elster) - Am Donnerstagmorgen ist ein Citroën-Fahrer bei einem Unfall in Brandenburg mit seinem Transporter unter einer Brücke stecken geblieben.

Der Transporter ist aufgrund der zu geringen Durchfahrtshöhe unter der Brücke stecken geblieben. © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Nach ersten Erkenntnissen löste gegen 8.30 Uhr ein medizinischer Notfall den Brücken-Crash in Finsterwalde aus, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über den Citroën, der an der Kreuzung Tuchmacherstraße Ecke Forststraße aufgrund der zu geringen Durchfahrtshöhe unter einer Bahnbrücke stecken blieb.

Demnach entdeckten die Rettungskräfte den Mann bewusstlos im Führerhaus und befreiten ihn. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Personen wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt. Allerdings wurde die Brücke durch den Zusammenprall beschädigt, sodass der Zugverkehr zwischenzeitlich nur mit Schrittgeschwindigkeit passieren durfte, bis ein Sachverständiger der Deutschen Bahn Entwarnung gab.