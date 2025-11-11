Tödlicher Crash auf A24: Auto überschlägt sich, Fahrer stirbt
Von Lea Marie Kläsener
Putlitz (Prignitz) - Ein Mann ist in der Nacht zu Dienstag bei einem Unfall auf der Autobahn 24 bei Putlitz ums Leben gekommen.
Eine Frau, die ebenfalls im Auto saß, wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.
Der Fahrer kam demnach kurz vor Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Meyenburg mit seinem Auto von der Straße ab.
Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Zur genauen Unfallursache lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: M. Neumann/Blaulicht Unna/dpa