Tödlicher Crash auf A24 bei Neuruppin: Transporter rast ins Stauende
Neuruppin - Tragischer Unfall auf der A24 in Brandenburg: Ein Transporterfahrer ist am Montagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Neuruppin-Süd und Neuruppin ums Leben gekommen.
Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, krachte gegen 16.10 Uhr ein Transporter aus bislang ungeklärter Ursache in das Heck eines Lkw-Aufliegers.
Der Lastwagen des Weißrussen (37) stand den Angaben zufolge wegen stockenden Verkehrs auf der rechten Spur in Richtung Hamburg.
Für den Fahrer des Transporters kam jede Hilfe zu spät. Laut Polizei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.
Der 37-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher.
Die Autobahn war über Stunden vollständig gesperrt, der Verkehr wurde an der Abfahrt Neuruppin-Süd abgeleitet. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau mit langen Wartezeiten für Autofahrer.
Tödlicher Unfall auf der A14: Gutachten soll Klarheit bringen
Beamte der Kriminalpolizei und ein DEKRA-Gutachter nahmen den Unfall auf und sicherten Spuren. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
Die Höhe des Gesamtschadens wird mit rund 75.000 Euro beziffert.
Zur Identität des Verstorbenen konnte der Polizeisprecher am Dienstagmorgen keine Angaben machen. Sie sei noch nicht geklärt.
Erstmeldung von 10.11 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.27 Uhr.
Titelfoto: 7aktuell.de | Christian Guttmann