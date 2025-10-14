Tödlicher Crash auf A24 bei Neuruppin: Transporter rast ins Stauende

Neuruppin - Tragischer Unfall auf der A24 in Brandenburg : Ein Transporterfahrer ist am Montagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Neuruppin-Süd und Neuruppin ums Leben gekommen.

Der Kleintransporter wurde bei dem Unfall völlig zerstört. © 7aktuell.de | Christian Guttmann

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, krachte gegen 16.10 Uhr ein Transporter aus bislang ungeklärter Ursache in das Heck eines Lkw-Aufliegers.

Der Lastwagen des Weißrussen (37) stand den Angaben zufolge wegen stockenden Verkehrs auf der rechten Spur in Richtung Hamburg.

Für den Fahrer des Transporters kam jede Hilfe zu spät. Laut Polizei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Der 37-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher.

Die Autobahn war über Stunden vollständig gesperrt, der Verkehr wurde an der Abfahrt Neuruppin-Süd abgeleitet. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau mit langen Wartezeiten für Autofahrer.