Tödlicher Frontal-Crash: vier Verletzte - 80-Jährige stirbt!
Heidesee - Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 246 nahe Heidesee (Landkreis Dahme-Spreewald) ist eine 80-jährige Frau ums Leben gekommen.
Vier weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Demnach stießen am Montagnachmittag gegen 16 Uhr bei Klein Euchholz ein VW und ein Mercedes-Transporter in einer Kurve frontal zusammen.
Die 36 und 27 Jahre alten Insassen des Transporters wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.
Der 86-jährige Fahrer des VW erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Zwei weitere Mitfahrerinnen in dem Auto im Alter von 57 und 80 Jahren wurden ebenfalls verletzt, die ältere schwer.
Für die 80-Jährige kam demnach jede Hilfe zu spät: Sie starb laut Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa