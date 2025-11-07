Tödlicher Unfall auf Landstraße: Rollstuhlfahrer (†83) von Transporter angefahren

Karstädt - Ein Rollstuhlfahrer ist auf einer Landstraße bei Karstädt (Landkreis Prignitz) von einem Kleintransporter angefahren und tödlich verletzt worden.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 83-Jährigen tun. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Polizei war der 83-Jährige am Donnerstag mit einem motorisierten Rollstuhl unterwegs. Eine 76 Jahre alte Radfahrerin, die mit dem Mann unterwegs war, sei schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Fahrer des Kleintransporters von der Sonne geblendet. Vermutlich habe der Mann den Rollstuhlfahrer und die Radfahrerin übersehen.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt.

Ein Sachverständiger sei mit einem Unfallgutachten beauftragt worden. Nach Auskunft der Polizei durfte der Rollstuhlfahrer mit seinem Gefährt auf der Landstraße fahren.