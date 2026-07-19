Bewaffneter Raubüberfall auf einen Kiosk: Mitarbeiter verletzt
Bremen - In Bremen-Findorff wurde am Sonntagabend ein Kiosk überfallen. Ein Mitarbeiter wurde verletzt.
Gegen 18 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, als sie die Geschehnisse im Bremer Stadtteil beobachteten.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde ein Kiosk im Weidedamm-Viertel überfallen. Nach Angaben eines Reporters vor Ort war der Täter bewaffnet.
Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen machte der Polizeisprecher keine Angaben zur Waffe. Nach ersten Erkenntnissen deute alles darauf hin, dass es sich um einen einzelnen Täter handelt.
Dennoch nahmen die Einsatzkräfte inzwischen drei Personen vorläufig fest. Der Status sei aber noch in Klärung, so der Sprecher.
Der Kiosk-Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Mann die Klinik aber wieder verlassen.
Titelfoto: Hüneke