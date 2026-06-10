Brand in Einfamilienhaus: Bewohnerin stirbt, Feuerwehrmann im Krankenhaus

Bremen - Schrecklich! Bei einem Feuer in Bremen ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden teils schwer verletzt, darunter ein Feuerwehrmann.

Mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr waren am Mittwoch wegen eines Häuserbrandes in Bremen im Einsatz. Eine Bewohnerin kam ums Leben. © Hüneke

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Kameraden gegen 9 Uhr zu einem Häuserbrand in die Langenberger Straße (Ortsteil Lüssum-Bockhorn) alarmiert worden.

Als sie vor Ort eintrafen, standen bereits Garagen und Carports in Brand, die Flammen hatten zudem bereits auf das Dach des dazugehörigen Einfamilienhauses übergegriffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung und drangen zeitgleich zur Menschenrettung ins Haus ein. Dort entdeckten sie eine leblose Bewohnerin, die trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Einsatzort verstarb.

Ein weiterer Bewohner erlitt eine schwere Rauchvergiftung und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem hatte ein Feuerwehrmann mit Kreislaufproblemen zu kämpfen, er kam ebenfalls in eine Klinik.