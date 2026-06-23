Miese "Todesfalle" auf der Autobahn: Polizei sucht Sattelschlepper
Bremen - Unbekannte stellten im Januar nachts einen Sattelauflieger quer auf die A281 bei Bremen. Jetzt sucht die Polizei nach einem Laster.
Die Täter haben in der Nacht zum 24. Januar auf der A281 in Richtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom und Seehausen einen schwarzen, unbeladenen Sattelauflieger quer über alle Streifen aufgestellt, teilte die Polizei mit.
"Da sich keine Ladung auf dem Auflieger befand, war das Hindernis insbesondere bei Dunkelheit nur schwer zu erkennen", heißt es in der Mitteilung.
Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte den Anhänger im letzten Moment und konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern.
Anschließend setzte der Mann seinen Laster einige Meter zurück, um andere Verkehrsteilnehmer vor der tödlichen Gefahr zu warnen. Als die Polizei an der Einsatzstelle eintraf, hatten bereits mehrere Fahrzeuge anhalten müssen.
Die Ermittler untersuchen zudem zwei ähnliche Fälle, die sich am 25. Januar und am 21. Dezember 2025 ereigneten.
Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und richtete die Ermittlungsgruppe EG Strom ein.
Polizei identifiziert Zugmaschine
Die EG Strom vernahm zahlreiche Zeugen, überprüfte eine vierstellige Anzahl an Sattelschleppern und sicherte umfangreiches Videomaterial. Bei der Auswertung wurde eine Zugmaschine identifiziert, mit der der Anhänger transportiert wurde.
Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach einem MAN Typ TGX mit drei Achsen, blauem Fahrerhaus und einem unlackierten grauen Stoßfänger. Der verwendete Auflieger war kurz vor der Tat im Bereich Merkurstraße gestohlen worden.
Zeugen, die in der entsprechenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur gesuchten Zugmaschine oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 3623888 zu melden.
Unter hinweisportal.de/eg_strom_bab_281 wurde zudem ein anonymes Hinweisportal eingerichtet.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Bremen (2)