Miese "Todesfalle" auf der Autobahn: Polizei sucht Sattelschlepper

Bremen - Unbekannte stellten im Januar nachts einen Sattelauflieger quer auf die A281 bei Bremen . Jetzt sucht die Polizei nach einem Laster.

Im Januar haben Unbekannte einen Sattelauflieger quer über alle Streifen der A281 platziert. © Polizei Bremen

Die Täter haben in der Nacht zum 24. Januar auf der A281 in Richtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom und Seehausen einen schwarzen, unbeladenen Sattelauflieger quer über alle Streifen aufgestellt, teilte die Polizei mit.

"Da sich keine Ladung auf dem Auflieger befand, war das Hindernis insbesondere bei Dunkelheit nur schwer zu erkennen", heißt es in der Mitteilung.

Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte den Anhänger im letzten Moment und konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern.

Anschließend setzte der Mann seinen Laster einige Meter zurück, um andere Verkehrsteilnehmer vor der tödlichen Gefahr zu warnen. Als die Polizei an der Einsatzstelle eintraf, hatten bereits mehrere Fahrzeuge anhalten müssen.

Die Ermittler untersuchen zudem zwei ähnliche Fälle, die sich am 25. Januar und am 21. Dezember 2025 ereigneten.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und richtete die Ermittlungsgruppe EG Strom ein.