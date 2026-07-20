Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk: Kurze Zeit später sorgt Mann offenbar erneut für Ärger

Bremen - In Bremen -Findorff wurde am Sonntagabend ein Kiosk überfallen. Ein Mitarbeiter wurde verletzt. Nur wenige Stunden später meldete ein anderer Mann eine weitere Bedrohungslage ganz in der Nähe.

Eine Überwachungskamera nahm den Überfall auf. © Hüneke

Gegen 18 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, als sie die Geschehnisse im Bremer Stadtteil beobachteten.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 am Sonntag bestätigte, wurde ein Kiosk im Weidedamm-Viertel überfallen. Am Montag bestätigten die Beamten: Der 35-jährige Täter war maskiert und bewaffnet.

Zunächst bedrohte er den 26 Jahre alten Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der Angestellte der Forderung nicht nachkam, schlug der Täter ihm mit der Waffe auf den Kopf.

Daraufhin entstand zwischen den Männern ein Gerangel, in dessen Verlauf gleich mehrere Schüsse fielen. Der 35-Jährige flüchtete schließlich aus dem Kiosk.

Bei einer Fahndung wurden drei Personen vorläufig festgenommen. Ein Tatverdacht erhärtete sich jedoch gegen keine der Festgenommenen. Der Kiosk-Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Mann die Klinik aber wieder verlassen.