Feuer in Einfamilienhaus: Einsatzkräfte bergen tote Frau

Bremen - Bei einem Einsatz in einem brennenden Einfamilienhaus in Bremen-Nord hat die Feuerwehr am Mittwoch eine leblose Frau geborgen.

Mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen. © Hüneke

Trotz massiver Versuche sei es nicht gelungen, die Seniorin wiederzubeleben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Eine weitere Person sei von den Einsatzkräften aus dem Haus geholt und mit schwerer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Feuerwehrmann sei wegen Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gekommen.

Der Einsatz habe sich wegen der engen Bebauung schwierig gestaltet, sagte der Sprecher. Carports und Garagenbauten seien mit den angrenzenden Wohnhäusern verbunden.

Daher habe es eine große Gefahr gegeben, dass der Brand sich ausweiten konnte.