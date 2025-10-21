Kuriose Verkehrskontrolle: Mann versucht, Polizei mit Fake-Penis zu täuschen

Bremerhaven - Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist in Bremerhaven daran gescheitert, die Polizei mit einem unechten Penis für eine Urinprobe zu täuschen.

Ein Autofahrer hatte bei einer Verkehrskontrolle versucht, Polizisten mit einem unechten Penis zu täuschen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

In der Nacht fiel einer Streife ein Auto auf der A27 auf, das deutlich zu schnell durch eine Tempo-80-Zone fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten hielten den Wagen an. Als der Fahrer das Fenster öffnete, schlug den Beamten deutlicher Marihuana-Geruch entgegen.

Der 28-Jährige sagte laut Polizei, er transportiere im Auto Cannabis, das aber nicht ihm gehöre. Allerdings machte der Mann auf die Beamten einen schläfrigen und unkonzentrierten Eindruck, sodass der Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss bestand.

Das stritt der 28-Jährige ab und stimmte einem freiwilligen Urin-Schnelltest zu. Kurz vor der Urinprobe entdeckten die Polizisten, dass der Mann einen unechten Penis mit einer Flüssigkeit an seinem Oberschenkel trug – vermutlich, um das Testergebnis zu verfälschen.

Weil er damit aufgeflogen war, gab er eine echte Urinprobe ab, die positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC ausfiel.