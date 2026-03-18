Streit zwischen mehreren Personen löst Großeinsatz der Polizei aus
Von Jennifer Kramer
Bremen - In der Bremer Neustadt hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben dazu, worum es bei dem Vorgehen an der Kreuzung Nollendorfer Straße und Kornstraße ging.
Ein Sprecher erklärte lediglich, dass die Polizei wegen einer Auseinandersetzung bei der Haltestelle Bremen Huckelriede zwischen mehreren Personen gerufen worden sei.
Zeugen der Auseinandersetzung sollen von ungefähr zehn beteiligten Menschen gesprochen haben, wie der Sprecher mitteilte, von denen die Polizei allerdings niemanden mehr habe antreffen können.
Berichte über Schüsse, die gefallen sein sollen, konnte der Sprecher nicht sicher bestätigen.
Ein Video zeigte, dass die Polizei mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort war. Die Straße wurde gesperrt, es waren auch Kräfte der Spurensicherung im Einsatz.
Erstmeldung, 18. März, 6.39 Uhr; aktualisiert um 7.04 Uhr.
Titelfoto: Sebastian Peters/NEWS5/dpa