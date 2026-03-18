Streit zwischen mehreren Personen löst Großeinsatz der Polizei aus

Bremen - In der Bremer Neustadt hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben dazu, worum es bei dem Vorgehen an der Kreuzung Nollendorfer Straße und Kornstraße ging.

In Bremen musste die Polizei in der Nacht zu einem Großeinsatz ausrücken. © Sebastian Peters/NEWS5/dpa

Ein Sprecher erklärte lediglich, dass die Polizei wegen einer Auseinandersetzung bei der Haltestelle Bremen Huckelriede zwischen mehreren Personen gerufen worden sei.

Zeugen der Auseinandersetzung sollen von ungefähr zehn beteiligten Menschen gesprochen haben, wie der Sprecher mitteilte, von denen die Polizei allerdings niemanden mehr habe antreffen können.

Berichte über Schüsse, die gefallen sein sollen, konnte der Sprecher nicht sicher bestätigen.