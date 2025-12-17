Von Bremerhaven nach Singapur: "Disney Adventure" läuft Anfang 2026 aus

Bremerhaven - Das größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff wurde am Dienstag offiziell an die Disney Cruise Line übergeben.

Im März 2026 soll sie ihre Jungfernfahrt nach Singapur antreten. © Jens Büttner/dpa

Die "Disney Adventure" ist in der Meyer Werft fertig gebaut worden. Nach kleinen Verzögerungen ist die jetzige Übergabe des Kreuzfahrtschiffes ein wichtiger Meilenstein für die Inbetriebnahme des Schiffes, so die Angaben von Kreuzfahrt Aktuelles.

Für März 2026 ist die Jungfernfahrt bis Singapur vorgesehen. Eigentlich sollte die "Disney Adventure" bereits seit diesem Monat auf Kurzreisen ausschließlich mit Seetagen unterwegs sein.

Die "Disney Adventure" ist das größte Schiff der Disney Cruise Line und wurde wie ein Freizeitpark auf dem Meer gestaltet. Mit Achterbahnen, Freizeitaktivitäten, Bühnenprogramm und verschiedenen Restaurants und Cafés ist alles auf dem Schiff im Disney-Stil gehalten.

Momentan liegt die "Disney Adventure" noch in Bremerhaven, wo in den letzten Monaten die Endausrüstung vorgenommen wurde.