Von Bremerhaven nach Singapur: "Disney Adventure" läuft Anfang 2026 aus
Bremerhaven - Das größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff wurde am Dienstag offiziell an die Disney Cruise Line übergeben.
Die "Disney Adventure" ist in der Meyer Werft fertig gebaut worden. Nach kleinen Verzögerungen ist die jetzige Übergabe des Kreuzfahrtschiffes ein wichtiger Meilenstein für die Inbetriebnahme des Schiffes, so die Angaben von Kreuzfahrt Aktuelles.
Für März 2026 ist die Jungfernfahrt bis Singapur vorgesehen. Eigentlich sollte die "Disney Adventure" bereits seit diesem Monat auf Kurzreisen ausschließlich mit Seetagen unterwegs sein.
Die "Disney Adventure" ist das größte Schiff der Disney Cruise Line und wurde wie ein Freizeitpark auf dem Meer gestaltet. Mit Achterbahnen, Freizeitaktivitäten, Bühnenprogramm und verschiedenen Restaurants und Cafés ist alles auf dem Schiff im Disney-Stil gehalten.
Momentan liegt die "Disney Adventure" noch in Bremerhaven, wo in den letzten Monaten die Endausrüstung vorgenommen wurde.
Erster Stationsort ist Singapur
Anfang 2026 soll es von dort aus zur Vorstellung und Taufe in die USA gehen.
Ankommen wird das Disney-Kreuzfahrtschiff am 15. Januar in Port Canaveral (Florida). In den Wochen darauf werde dann die Überführung in Richtung Singapur stattfinden.
Dort wird die "Disney Adventure" in Kooperation mit dem Singapore Tourism Board für mehrere Jahre stationiert sein.
Die "Disney Adventure" ist 342 Meter lang, 246 Meter breit und weist eine Bruttoraumzahl (BRZ) von 208.000 auf. Damit ist die "Disney Adventure" das größte Kreuzfahrtschiff, das jemals in Deutschland gebaut wurde.
Ungefähr 2350 Gästekabinen und Suiten beinhaltet das Kreuzfahrtschiff. Bei einer maximalen Belegung haben circa 6700 Passagiere Platz an Bord.
Mit den Besatzungsmitgliedern sind noch einmal rund 2500 Personen zusätzlich auf dem Kreuzfahrtschiff.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa