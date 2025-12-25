Aufräumen nach dem Fest: In welche Mülltonne gehört Geschenkpapier?

Wo solltest Du Geschenkpapier entsorgen? Alle Infos zur richtigen Entsorgung von Geschenkpapier gibt's im TAG24-Ratgeber!

Von Clara Danneberg

Bunt verpackte Geschenke zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen zu bekommen ist für viele eine große Freude. Nach der Bescherung stellt sich jedoch die Frage, wie das Geschenkpapier richtig zu entsorgen ist. Weitere Tipps zur Mülltrennung erhältst Du übrigens auf der Themenseite Entsorgen.

Beim Entsorgen von Geschenkpapier gilt es zu beachten, um welches Material es sich handelt. © Unsplash/freestocks Geschenke zu verpacken, dient nicht nur der Optik, sondern verstärkt den Überraschungseffekt. Erst zu raten, was es sein könnte und dann auszupacken, kann eine spaßige Angelegenheit sein. Der Rest vom Fest ist leider oft ein bunter Berg Müll. Das farbige oder sogar glitzernde Geschenkpapier einfach im Altpapiercontainer zu entsorgen, wäre jedoch falsch, denn bei dem Verpackungsmaterial handelt es sich nur selten um reines Papier. Nicht jeder verwendet recycelbares und umweltfreundliches Öko-Papier, um seine Geschenke zu verpacken. Wie Du Geschenkpapier richtig entsorgen kannst, erklärt Dir dieser Ratgeber.

Wo wird welches Geschenkpapier entsorgt?

Bei Geschenkpapier handelt es sich nicht immer um einfaches Papier, welches im Altpapier entsorgt werden kann. Für den Glanz oder andere optische Effekte wird das Geschenkpapier oft mit Kunststoff, Lack oder Folie beschichtet. Bei Glitzer und anderen Verzierungen kann es sich auch um Partikel aus Metall oder Kunststoff handeln, welche ebenfalls nicht ins Altpapier gehören. Welches Geschenkpapier wohin gehört, zeigt Dir die folgende Übersicht. Blaue Tonne/Altpapier:

unbeschichtete Kartons und Pappen

unbeschichtetes und reines Geschenkpapier

reine Papiertüten (auch die Griffe sind aus Papier oder werden vorab entfernt) Restmüll: Geschenkpapier mit einer Beschichtung z. B. aus Kunststoff, Folie, Lack oder Metall

Chrom- und Glacépapier

Geschenkpapier mit Aufklebern, Stickern oder anderen Verzierungen

Weihnachtskarten

Geschenkbänder

beschichtete Geschenktüten Gelbe Tonne/Gelber Sack: Geschenkfolie Wer umweltfreundliches Geschenkpapier, welches im Altpapier entsorgt werden kann, verwendet, sollte vorher Verzierungen jeglicher Art (z. B. Bänder, Sterne und Sticker) entfernen. Die Dekoration und die Geschenkbänder gehören in die Restmülltonne.

Tipp: Wer sich unsicher ist, um welches es sich handelt, kann das Papier einfach zerreißen. Lässt sich das Papier leicht reißen und sind die Ränder faserig, dann gehört es in der Regel ins Altpapier.

Mit dem richtigen Geschenkpapier ist die Entsorgung ganz leicht

Verpacke die Geschenke mit recycel- und wiederverwendbaren Materialien, sodass nur wenig Müll entsteht und die Entsorgung ganz einfach ist. © unsplash/Lore Schodts Mit den folgenden Tipps kannst Du den Müllberg nach dem Auspacken der Geschenke auf ein Minimum reduzieren. 1. Tipp: Anstatt das Geschenkpapier zu zerreißen, kannst Du lediglich das Klebeband lösen und das Papier wiederverwenden. 2. Tipp: Setze auf nachhaltige Verpackungen wie bunte Stoffbeutel, Tücher oder wiederverwendbare Boxen. 3. Tipp: Nutze wiederverwendbares Geschenkband aus Stoff oder natürlichen Materialien. Auch die Dekoration des Geschenkes sollte aus Naturmaterialien und möglichst wiederverwendbar sein. Überlege Dir auch, ob es wirklich eine Schleife und Ähnliches braucht. 4. Tipp: Achte bereits beim Kauf darauf, dass das Geschenkpapier nicht beschichtet ist und über das Altpapier entsorgt werden kann. 5. Tipp: Verwende altes Zeitungspapier oder Packpapier, um die Geschenke zu verpacken. 6. Tipp: Verpacke das Geschenk, ohne Klebeband zu verwenden.