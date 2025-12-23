So hast Du Eierpunsch noch nie getrunken! Rezept für einen cremigen Weihnachtsdrink

Eierpunsch selber machen gelingt Dir mit diesem besonderen Eierpunsch-Rezept mit Vanillepudding für den leckeren Christmas Cream Dream | TAG24!

Von Kjeld Stein

Weihnachten steht kurz bevor. Alle, die sich ein bisschen weihnachtliche Gemütlichkeit in die eigenen vier Wänden holen wollen, sollten sich das alternative Eierpunsch-Rezept anschauen für einen besonders leckeren Weihnachtsdrink, taufen wir ihn einfach den "Christmas Cream Dream". Weitere Rezepte und leckere Ideen zum Backen und Kochen in der Adventszeit findest Du auf der Themenseite Weihnachtsrezepte.

Durch Vanillepudding wird der Eierpunsch super cremig und aromatisch. © 123RF/mizina In der Kälte stehen und sich am Glühwein wärmen sind Momente, die man mit dem Weihnachtsmarkt verbindet. Gerade recht kommen da Weihnachtsrezepte, die einem den winterlichen Genuss direkt in die eigene Tasse zaubern - für etwas Weihnachtsmarkt-Gefühl zu Hause. Wenn Du also nicht auf das ultimative weihnachtliche Heißgetränk-Erlebnis verzichten möchtest und Dir den Geschmack vom Weihnachtsmarkt nach Hause holen willst, solltest Du Dir das besondere Eierpunsch-Rezept nicht entgehen lassen: Nicht Himmlisches Spekulatius-Tiramisu: Das perfekte Dessert für die Weihnachtszeit Mache Dir den "Christmas Cream Dream", eine Art aufgemotzter Eierpunsch, einfach selbst.

Eierpunsch Rezept | der Klassiker

Eierpunsch mit Eierlikör und Milch: Für die klassische Variante verwendet man meist Eierlikör und Weißwein, einige Rezepte enthalten außerdem Milch, andere viel Orangensaft. Dieses Eierpunsch-Rezept hat einen ausgeglichenen Geschmack, cremig-süß, nicht zu sauer: 500 ml Eierlikör

350 ml Weißwein

200 ml Milch

150 ml Orangensaft

1 TL Vanillezucker Die Zutaten sollten sehr gut vermischt und langsam erwärmt, nicht erhitzt werden, da der Eierlikör sonst gerinnt. Als Topping passt Schlagsahne sehr gut.

Eierpunsch mal anders: der "Christmas Cream Dream"

Zum Eierpunsch passen eine Portion Sahne und etwas Zimt perfekt als Topping. © 123RF/lightfieldstudios

Der cremige Weihnachtsdrink überzeugt mit einem sanften, winterlichen Geschmack, der nicht vom Alkohol überschattet wird. Aber Vorsicht! Natürlich beinhaltet dieses weihnachtliche Heißgetränk auch eine Menge Alkohol, also lieber langsam genießen. Für dieses Eierpunsch-Rezept, das für vier Portionen reicht, benötigst Du sechs Zutaten, die es in jedem Supermarkt gibt oder Du vielleicht sogar schon zu Hause hast.

Tipp: Da das Getränk sehr gehaltvoll ist, kann man es auch prima als Dessert anbieten.

Rezept: Eierpunsch mit Vanillepudding