Bratapfelkuchen mit Vanillepudding: Super saftig und perfekt für die Weihnachtszeit

Von Judith Wagner

Ein Bratapfelkuchen mit Vanillepudding sorgt für ordentlich Weihnachtsstimmung. Die Kombination von süßen Äpfeln mit Vanillepudding und einem Hauch von Zimt lässt einem das Wasser im Mund zusammenfließen. Wie Du in wenigen Schritten einen himmlischen Bratapfelkuchen zubereitest, erfährst du hier. Weitere leckere Ideen für süße Sünden findest Du auf der Themenseite Kuchen und in den TAG24 Weihnachtsrezepten.

Ein Bratapfelkuchen: DIE süße Verführung in der Weihnachtszeit. © 123RF/oliverstockphoto

Rezept für Bratapfelkuchen mit Vanillepudding

Wenn es draußen stürmt und kalt ist, gibt es nichts Besseres als ein Stück selbstgemachten Bratapfelkuchen mit Vanillepudding. Die Kombination aus Zimt, saftigen Äpfeln und cremigen Vanillepudding machen ihn zu einem richtigen Wohlfühlkuchen für kalte Tage. Die Zubereitung ist ganz einfach und gelingt in nur sieben Schritten.

Bratapfelkuchen Zutaten

Diese Zutaten füllen eine Springform mit 26 cm Durchmesser: 250 g Mehl

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Ei

150 g Butter (weich)

2 Pck. Vanillepuddingpulver

3 Becher Sahne

6 Äpfel

eine Prise Zimt

etwas Puderzucker

100 g gehobelte Mandeln

100 g gemahlene Mandeln (optional)

50 g Rosinen (optional)

100 g Marzipan (optional)

Bratapfelkuchen | Zubereitung

1. Schritt: Heize den Ofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vor. 2. Schritt: Verrühre die Hälfte des Zuckers mit dem Ei und der Butter. Mische das Mehl mit dem Backpulver und einer Prise Zimt, gib es in die Rührschüssel und verknete die Zutaten zu einem Rührteig. 3. Schritt: Wickle den Teig in Frischhaltefolie und stelle ihn für 30 Minuten kalt. 4. Schritt: Gib den Teig in eine gefettete Springform und ziehe einen Rand hoch. 5. Schritt: Schäle die Äpfel und steche das Gehäuse mit einem Apfelausstecher aus. Stelle die Äpfel in die Springform. 6. Schritt: Koche zwei Becher Sahne mit dem restlichen Zucker und dem Vanillezucker auf. Verrühre das Vanillepuddingpulver mit einem Becher Sahne und gib die Mischung hinzu, sobald die Sahne kocht. Gib den heißen Pudding über die Äpfel. 7. Schritt: Garniere den Kuchen mit gehobelten Mandeln und lasse ihn für circa 70 Minuten auf der untersten Schiene im Backofen goldgelb backen. Abschließend mit Puderzucker bestreuen.

Variationen für den Bratapfelkuchen