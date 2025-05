Blattläuse bekämpfen: So wirst Du Sie ohne Chemie los

Für mehr Wissenswertes schau in dem Ratgeber für Gartenpflege vorbei. Dort findest Du viele nützliche Tipps und Inspiration für Dein Eigenheim!

Nichts ist wohl ärgerlicher, als in sorgfältig bepflanzten Beeten und Balkonkästen plötzlich kleine grüne oder schwarze Blattläuse zu erkennen. Anstatt zur Chemiekeule zu greifen, gibt es allerdings auch viele natürliche Mittel gegen Blattläuse. Erfahre im Ratgeber für Haus & Garten , wie Du die kleinen Schädlinge auf möglichst schonende Art wieder loswirst.

Blattläuse sind vermutlich für jeden (Hobby-)Gärtner ein kleines Ärgernis. © Unsplash/Viktor Forgacs

Im Frühjahr bis hinein in den Herbst sind sie anzutreffen: Blattläuse sitzen an Tomaten, verstecken sich in Balkonpflanzen und machen sogar vom liebevoll gepflegten Kräutergarten nicht Halt.

Während einzelne Blattläuse noch recht harmlos sind, können dagegen stark entwickelte Blattlauskolonien eine Pflanze nicht nur schwächen, sondern sogar zum Absterben bringen.

Daher ist es wichtig, die Ausbreitung der Schädlinge in Schach zu halten. Der Griff zum Insektizid mag hierbei zwar effektiv sein. Allerdings richten die Chemiebomben in der Umwelt einigen Schaden an.

Es empfiehlt sich daher, auf natürlichen Pflanzenschutz sowie Hausmittel zu setzen, die gut verträglich für Mensch und Natur sind.