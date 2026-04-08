Eierlikör selber machen: Schnelles und einfaches Rezept

Ein gutes Eierlikör-Rezept kommt mit wenigen Zutaten aus und schmeckt am Ende doch grandios. Neben der Zugabe von Alkohol, Eigelb und Zucker liegt das Geheimnis in der richtigen Zubereitung.

Wer seinen Eierlikör selber machen möchte und dabei die klassische Variante ohne Milch oder Sahne bevorzugt, ist hier genau richtig.

Weitere raffinierte Rezeptideen findet Ihr in unserem Getränke-Ratgeber.

