Eierlikör selber machen: Schnelles und einfaches Rezept
Ein gutes Eierlikör-Rezept kommt mit wenigen Zutaten aus und schmeckt am Ende doch grandios. Neben der Zugabe von Alkohol, Eigelb und Zucker liegt das Geheimnis in der richtigen Zubereitung.
Wer seinen Eierlikör selber machen möchte und dabei die klassische Variante ohne Milch oder Sahne bevorzugt, ist hier genau richtig.
Weitere raffinierte Rezeptideen findet Ihr in unserem Getränke-Ratgeber.
Rezept für Eierlikör ohne Milch oder Sahne
Um einen cremigen Eierlikör selber machen zu können, braucht es keinen Thermomix oder sonstiges außergewöhnliches Equipment. Eine Schüssel, ein Handmixer, ein Topf, sterilisierte Flaschen und ein paar simple Zutaten reichen vollkommen aus.
Vorbereitungszeit
15 Min.
Kochzeit/Backzeit
5 Min.
Gesamtzeit
20 Min.
Menge
4 Portion(en)
Zutaten
- 8 Eigelb
- 300 g Zucker (oder Puderzucker)
- 1 Vanilleschote
- 250 ml Alkohol (weißer Rum oder Wodka)
Zubereitung
Die acht Eier heiß abwaschen und danach sauber trennen. Das Eiweiß zur Seite stellen oder einfrieren.
Das Vanillemark aus der Schote auskratzen und gemeinsam mit den 300 Gramm Zucker zu den Eigelben geben. Das Ganze für ungefähr fünf Minuten mit dem Handrührgerät aufschlagen, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat und eine homogene Masse entstanden ist.
Die Masse nun auf 70 Grad im Wasserbad erhitzen. Die Schüssel dafür einfach auf einen kleineren Topf mit wenig Wasser stellen und unter Rühren erhitzen. Die Schüssel darf das Wasser nicht berühren. Dann langsam den Alkohol unterrühren.
Ist die perfekt cremige Konsistenz erreicht, geht es zum Abfüllen. Den fertigen selbst gemachten Eierlikör gießt Ihr einfach in einen Messbecher. Dann lässt sich der Likör problemlos über einen Trichter in Flaschen abfüllen.
Die Flaschen werden gleich verschlossen, damit die Hitze des Likörs noch eine Vakuumwirkung entfalten kann.
Was für ein Alkohol ist in Eierlikör?
Ob weißer Rum, Wodka oder Korn: Hauptsache hochprozentig sollte der Alkohol für den Likör sein. Das dient auch der Hygiene und der Haltbarkeit des Eierlikörs. Auf welche Spirituose die Wahl fällt, bleibt dem Geschmack des Hobbykochs bzw. der zu beschenkenden Person überlassen.
Fazit: 5 Tipps & Tricks - Eierlikör selber machen
1. Tipp: Der selbst gemachte Eierlikör sollte mindestens einen Alkoholgehalt von 14 Prozent haben.
2. Tipp: Es gilt, ausschließlich frische Eier zu verwenden. Vor der Zubereitung des Eierlikörs sollten die Eier heiß abgewaschen werden, um die Ausbreitung von Salmonellen zu vermeiden.
3. Tipp: Der Eierlikör darf nicht kochen, sondern sollte nur erhitzt werden.
4. Tipp: Den fertigen Eierlikör noch warm in zuvor sterilisierte Flaschen füllen.
5. Tipp: Verwendet kleine Flaschen. Diese verbrauchen sich schneller und lassen sich bestens verschenken. Bei Einhaltung der Hygiene in der Küche hält sich der Eierlikör im Kühlschrank einige Wochen. Die Haltbarkeit des Eierlikörs hängt maßgeblich von der Frische der Eier, dem Alkoholgehalt und den sauberen Küchengeräten ab.
Serviert im Schokobecher kommt nicht nur an Ostern Stimmung auf. Im Winter darf gern noch mit einer Prise Zimt oder Vanillemark verfeinert werden. Selbst gemachter Eierlikör eignet sich auch bestens für Torten.
TAG24 wünscht gutes Gelingen.
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