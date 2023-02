Monitor reinigen: Einfache Anleitung für PC-Bildschirme

Egal, ob alt oder neu: Auf Dauer bleibt kein PC-Bildschirm von nervigem Staub und blöden Flecken verschont. Deswegen sollte man unbedingt wissen, wie man seinen Monitor reinigen kann. Mit der passenden Anleitung von TAG24 gibt's am Ende keine Kratzer oder Schlieren!

Man sollte einen PC-Monitor jedoch nicht nur zur Vorbeugung eines Defekts putzen. Schließlich ist es auch einfach unangenehm, an einem schmutzigen Display zu arbeiten oder zu zocken.

Für viele Menschen ist der PC-Monitor nicht mehr aus ihrem Alltag wegzudenken. Die einen benötigen ihn für die Arbeit, andere leben an ihm ihre Gaming-Leidenschaft aus. Manche brauchen ihn sogar für beides.

Einen Monitor bekommt man ganz schnell wieder komplett staubfrei, indem man Gehäuse und das Display gründlich reinigt. Dabei geht man am besten wie folgt vor:

Übrigens: So kann man natürlich nicht nur externe Bildschirme für PCs, sondern auch einen Laptop-Monitor reinigen.

Die Monitorgehäuse sind oft aus Kunststoff und daher nicht ganz so empfindlich. Hier kann man also mit etwas mehr Druck arbeiten, um hartnäckigere Flecken wegzureiben. Direkt auf dem Bildschirm sieht das aber anders aus.

Alles gemacht, und der PC-Monitor ist trotzdem noch nicht so sauber, wie man es sich wünschen würde? In diesem Fall muss man wohl zu etwas härteren Mitteln greifen.

Um "Spüli" vom PC-Monitor zu bekommen, wäre ordentlich Wasser notwendig. So viel davon anzuwenden, wäre wiederum riskant, weil es ins Innere laufen könnte.

Weil in Glasreinigern in der Regel Alkohol enthalten ist, würden sie die Bildschirmoberfläche beschädigen. Ausnahmen stellen Glasreiniger ohne Alkohol dar.

Da man ein Brillenputztuch zum Säubern von Gläsern benutzt, kann man es doch auch für das Display aus Glas verwenden, oder? Ja, im Grunde genommen stimmt das.

Allerdings ist Brillenputztuch nicht gleich Brillenputztuch. Meint man damit die von Optikern gern mitgegebenen Stofftücher aus Mikrofaser, kann man diese problemlos verwenden.

Was hingegen nicht geht, sind einzeln verpackte Brillenputztücher, die man oft in Packungen mit einer größeren Anzahl bekommt. Sie enthalten in der Regel Zitronensäure, welche zu aggressiv für die Reinigung eines empfindlichen PC-Monitors ist.