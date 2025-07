Kleine braune Käfer in der Wohnung: So wirst Du Brotkäfer wieder los!

Mehr zu Schädlingen in der Wohnung auf der Themenseite Ungezieferbekämpfung .

Auf der Fensterbank, im Küchenschrank oder in der staubigen Ecke im Schlafzimmer – wenn Du überall in der Wohnung kleine, braune Käfer findest, könnte es sich um den Brotkäfer handeln. Wie Du den Schädling natürlich bekämpfen kannst, erfährst Du im TAG24-Ratgeber.

Den größten Schaden an den Lebensmitteln verursachen die gefräßigen Larven.

Ein Befall entsteht nicht durch mangelnde Hygiene im Haushalt, denn Brotkäfer werden eingeschleppt oder fliegen z. B. durch Fenster in die Wohnung.

Brotkäfer an sich sind nicht gesundheitsschädlich.

Obwohl Brotkäfer keine direkte Gefahr für die eigene Gesundheit darstellen, ist der Ekelfaktor ziemlich hoch, wenn der persönliche Vorrat an Lebensmitteln befallen ist.

Brotkäfer sind weltweit verbreitet und treten das ganze Jahr über in Erscheinung, aber am aktivsten sind sie im Februar, Juni und September.

Ihre in etwa 0,4 Millimeter großen Eier legen sie in Brot und andere Lebensmittel. Die geschlüpften Larven haben einen braunen Kopf und einen weißen Körper, welcher ebenso haarig ist. Sie können bis zu 5 Millimeter groß werden.

Brotkäfer sind braun, haarig und fallen mit einer Körpergröße von 2 bis 3 Millimetern kaum auf. Ihr Körper ist oval geformt und sie besitzen sechs Beine. Außerdem haben die Nagekäfer zwei Fühler am Kopf.

Ein Brotkäfer Befall wird in den meisten Fällen erst spät erkannt, denn einzelne Käfer sind mit bloßem Auge schwer zu sehen.

Brotkäfer fressen nicht nur Brot, sondern viele stärkehaltige und trockene Lebensmittel.



Im Larvenstadium verursachen die Brotkäfer den größten Schaden, denn sie fressen fast alles, was an trockenen Lebensmitteln zu finden ist. Aufgrund ihrer Ernährungsweise nennt die Larve des Brotkäfers auch Bücherwurm.

Brotkäfer bzw. ihre Larven fressen:

Brot, Zwieback und andere Backwaren

Haferflocken und Müsli

Nudeln

Nüsse

Gewürze

Mehl oder andere Formen von gemahlenem Getreide

Hülsenfrüchte

Schokolade

Tee

organische Reste, z. B. tote Insekten und getrocknete Pflanzen

Papier

Leder

Die braunen Schädlinge sind nicht nur im privaten Haushalten, sondern ebenso in Bäckereien, im Lebensmittelhandel, in Mühlen sowie in Archiven und Bibliotheken zu finden.