Wie kann man Schmetterlingsmücken bekämpfen? Diese Tipps und Mittel helfen

Viele kleine und dunkle Fliegen hängen an der Wand - ein Anblick, auf den jeder gern verzichtet. Macht man allerdings eine solche Entdeckung, muss man womöglich eine Horde Schmetterlingsmücken bekämpfen. Und Achtung: Ganz ungefährlich sind sie nicht.

Will man Schmetterlingsmücken bekämpfen und sie auf Dauer fernhalten, muss man sich also auf eine kleine Putz-Aktion einstellen. TAG24 zeigt, wie man's richtig macht.

Denn in den Abflüssen nisten die Schädlinge ihre Eier ein, aus denen nach dem Larven-Stadium weitere ausgewachsene Abortfliegen werden.

Wer die Abortfliege loswerden will, muss also nicht nur gegen die herumfliegenden Insekten, sondern auch gegen die einladenden Bedingungen vorgehen.

Diese Tierchen fühlen sich in der Nähe von schmutzigen und feuchten Abflussrohren, Gullys oder Dachrinnen wohl.

In vielen Fällen handelt es sich genauer gesagt um einen Befall durch die Abortfliege - eine der bekanntesten Arten aus der Familie der Schmetterlingsmücke.

Um Schmetterlingsmücken langfristig loszuwerden, muss man in drei Schritten agieren:

Staubsauger: Deutlich simpler und effektiver lassen sich die Abortfliegen mit einem Staubsauger bekämpfen. Zieht man sie so aus dem Verkehr, haben sie kaum eine Chance noch Schaden anzurichten.

Fliegenklatsche: Auch wenn es sich bei den ungebetenen Gästen eigentlich um Schmetterlingsmücken handelt, kann eine Fliegenklatsche helfen. Allerdings könnte man dabei unschöne Rückstände an Wänden hinterlassen und naheliegende Exemplare zum Umherfliegen bringen.

Wenn man die ausgewachsene Abortfliege loswerden will, können die folgenden Optionen zu ersten schnellen Erfolgen führen:

Unabhängig von der Methode ist es wichtig, schnell gegen die Schmetterlingsmücken vorzugehen. Dadurch verringert man nämlich ihre Möglichkeiten, Bakterien auf Lebensmittel und Co. zu übertragen.

Die etwa zwei Millimeter großen Schmetterlingsmücken passen durch kleinste Öffnungen, weshalb sie z. B. durch angekippte Fenster oder Türspalten eindringen können. Ein weiterer Weg in das Wohnungs- bzw. Hausinnere sind Abflussrohre, aber was genau lockt sie überhaupt an?

Abortfliegen nutzen diese Eingänge mit Vorliebe, weil sie verdreckte und feuchte Bodenabläufe und Co. wunderbar als Brutstätte nutzen können.