Mit diesen 10 Tipps bleibt Dein Blumenstrauß länger frisch

Hier erfährst Du, wie Du einen ✿ Blumenstrauß länger haltbar machst. ► Tipps & Tricks, wie Du ✿ Schnittblumen frisch halten kannst gibt's bei TAG24!

Wenn Du Blumen geschenkt bekommst oder Dir selbst eine Freude machst, kannst Du mit ein paar einfachen Tricks dafür sorgen, dass die Schnittblumen länger frisch und strahlend bleiben. So vermeidest Du die Enttäuschung von welken Blättern und hängenden Köpfen nach nur wenigen Tagen und kannst Dich länger an der Schönheit der Blumen erfreuen.

Wie halten Schnittblumen länger? - 10 Tipps

1. Wähle Blumen in einem guten Zustand 2. Dünne die (unteren) Blätter aus 3. Verwende ausreichend große, saubere Vasen 4. Wechsle das Wasser alle zwei bis drei Tage 5. Frischhaltemittel verwenden 6. Hausmittel: Zucker, Zitrone, Essig, Kupfermünze & Aspirin 7. Rückschnitt und Verblühtes entfernen 8. Warme und sonnige Räume vermeiden 9. Vermeide einen Obstkorb in der Nähe 10. Bestimmte Blumenkombinationen vermeiden

So halten Blumen länger

So sehen Blumen in der Vase oft nicht lange aus. Wie kann man Schnittblumen länger frisch halten? © 123RF/okrasyuk Blumen bringen Farbe und Frische ins Haus und beleben den Alltag – allerdings nur, solange sie gut aussehen. Oftmals ist ihre Pracht jedoch nur von kurzer Dauer. Es muss aber nicht sein, dass Rosen, Tulpen und andere Blumen bereits nach wenigen Tagen in der Vase welken. Zum Glück gibt es ein paar Hausmittel und einfache Tipps, die dafür sorgen, dass Deine Blumen länger frisch bleiben. Doch wie effektiv sind sie wirklich?Entdecke hier, wie Du Schnittblumen länger frisch halten kannst. Nicht Darf man Wellensittiche draußen halten? Willst du etwas Langfristiges und interessierst Dich eher für Tipps & Tricks für Zimmerpflanzen, bist Du bei TAG24 genau richtig. In unserem Ratgeber für Wohnen und Deko findest Du darüber hinaus zahlreiche Tipps für ein gemütliches Zuhause.

Schnittblumen frisch halten: So gelingt es

Tipp 1: Zustand der Blumen beachten

Schon beim Kauf der Blumen solltest Du darauf achten, dass sie keine welken Blätter oder braune, faule Stellen haben. Je frischer Du die Blumen kaufst, desto länger halten sie sich in der Regel. Wenn Du einen längeren Heimweg vor Dir hast, kannst Du die Verkaufsperson zudem bitten, die Stiele in feuchtes Papier einzuwickeln. Bei Schnittblumen aus dem eigenen Garten gilt es ebenso, die Blumen möglichst im besten Zustand zu schneiden. Das tust Du am besten morgens. Dann sind die Pflanzen am vitalsten und noch nicht von Sonne und Hitze strapaziert und gestresst.

Wenn Du Blumen kaufst, halte Ausschau nach welken Blättern und braunen Stellen, die auf Schädlinge hindeuten können. © 123RF/Miranda Garside

Tipp 2: Blätter am unteren Blumenstiel entfernen

Bevor Du zur Vase greifst oder die Stiele zurückschneidest, entferne zuerst die unteren Blätter von den Stielen. Dadurch verhinderst Du, dass sie abfallen und faulen. Auch obere Blätter sollten gegebenenfalls entfernt werden, um eine übermäßige Verdunstung zu reduzieren und die Pflanze sich auf die Versorgung der Blüte konzentrieren zu lassen. Blumen, die von Letzterem profitieren könnten, sind Chrysanthemen und Rosen, aber auch die großblättrigen Sonnenblumen, Hortensien oder Flieder.

Tipp 3: Saubere und ausreichend große Vase

Stelle sicher, dass die Vase sauber ist, bevor der Blumenstrauß in die Vase kommt. Auch pünktlich zum Wasserwechsel solltest Du die Blumenvase gründlich säubern. So vermeidest Du die Kultivierung von Bakterien und Dein Blumenstrauß bleibt länger frisch. Achte darauf, dass Du eine Vase wählst, die groß genug für die Schnittblumen ist. Denn werden die Blumenstängel gequetscht, blockieren die Leitungsbahnen der Stängel und die Wasserzufuhr wird eingeschränkt.

Tipp 4: Wasserversorgung & Wasserwechsel

Um Schnittblumen frisch zu halten, ist die Wasseraufnahme essenziell. Tausche das Blumenwasser regelmäßig aus, um eine Bakterienbildung zu vermeiden. Ein guter Zeitpunkt sind alle zwei bis drei Tage. Kürze die Stiele anschließend mit einem scharfen Messer, bevor Du die Blumen zurück in die Vase stellst. Verwende lauwarmes, nicht zu kaltes Wasser und befülle die Vase nicht bis zum Rand. Ein Drittel der Vase reicht völlig aus. So vermeidest du auch Fäulnis der oberen Bereiche des Stängels. Am besten eignet sich zudem abgestandenes oder Regenwasser, da es kalk- und nährstoffarm beziehungsweise -frei ist. Besonders viel Wasser benötigen Blumen übrigens nach dem Schnitt.

Gut zu wissen: Rosen mögen viel Wasser, hier kannst du die Vase vollfüllen. Tulpen und Gerberas hingegen benötigen nur wenige Zentimeter Wasser.

Viel hilft nicht immer viel: Gerade Blumen mit weichem Stiel sollten nicht in zu hohem Wasser stehen, um ein Faulen der Stängel zu vermeiden. © 123RF/artjazz

Tipp 5: Frischhaltemittel

Wenn Du Blumen kaufst, erhältst Du in der Regel ein Tütchen mit Nährstofflösung dazu. Das ist idealerweise eine Flüssigkeit, die Du in das Wasser in der Vase hinzugibst, kann aber auch ein Pulver sein. Dieses enthält oft Zucker und ein antibakterielles Mittel, das Keime bekämpfen soll, und sollte gleich mit dem ersten Wasser in die Vase gegeben werden.

Tipp 6: Hausmittel, die Blumen länger frisch halten

Was kann man ins Wasser geben damit Blumen länger halten? Die Antwort wird Dich überraschen, denn auch Hausmittel können helfen einen Blumenstrauß länger frisch zu halten: Zucker und Essig Zucker sorgt für Energie und lässt auch Blumensträuße wieder frisch aussehen. Dieser positive Effekt ist jedoch nur von sehr kurzer Dauer, denn Zucker fördert auch die Bakterienbildung.

Zur Bekämpfung dieser sollte daher Essig als Säure hinzugegeben werden. Dazu gibt man ein bis zwei Esslöffel Zucker mit der gleichen Menge Essig in einen Liter Wasser. Zitronensaft und Zucker Es scheint, als kann man mit Hausmitteln Schnittblumen frisch halten. Zucker kann unter Umständen das Altern der schönen Blumenpracht etwas hinauszuzögern.

Analog zum Essig eignet sich dementsprechend auch Zitronensaft. Ein paar Spritzer im Wasser sollen durch die Säure die Bakterien abtöten und das Wachstum dieser stoppen.

Kupfermünze Die 1-, 2- und 5-Cent-Kupfermünzen wirken antibakteriell, weshalb sie im Wasser gegen Bakterien vorgehen sollen. In der Praxis haben sie aber nur einen sehr geringfügigen Einfluss auf die Lebensdauer und lohnen sich kaum, um Blumen frisch zu halten. Aspirin Aspirin wird oft nachgesagt, Schnittblumen länger frisch zu halten. Aktiver Bestandteil von Aspirin ist Salicylsäure. Dieses Hormon kommt auch in Pflanzen vor und wird produziert, um Krankheiten zu bekämpfen.

Durch die Zugabe von Aspirin senkt sich der pH-Wert des Wassers, die Bakterienbildung wird gehemmt und die Blumen halten länger.

Zu viel Aspirin kann jedoch den gegenteiligen Effekt haben und die Blumen schneller welken lassen. Daher empfiehlt es sich, nur ein Viertel einer Tablette in ausreichend Wasser aufzulösen.

Tipp 7: Rückschnitt und Verblühtes entfernen

Da eingetrocknete oder beschädigte Stiele nur schlecht Wasser aufnehmen, sollten die Schnitte frisch sein. Willst Du gekaufte Blumen frisch halten, solltest Du, bevor Du die Blumen in eine Vase stellst und auch beim Wasserwechsel, circa drei Zentimeter des Stiels mit einem scharfen Messer anschneiden. Bei harten oder holzigen Stielen tust Du das am besten etwas schräg. Entgegen häufiger Annahmen macht man dies jedoch nicht, da über diesen Schnitt mehr Wasser aufgenommen wird, sondern da sich der Stiel einfacher und sauberer schneiden lässt. Anschließend sollte die Blume sofort ins Wasser, bevor Luft in die Leitungsbahnen eintreten kann.

Achtung: Benutze jedoch keine Schere. Diese kann den Stiel quetschen und die Leitungsbahnen zerstören oder beschädigen, was die Wasseraufnahme wiederum behindert.

Damit die Blumen nicht so aussehen, benötigen sie Wasser. Ist die Wasserzufuhr in irgendeiner Art behindert, fehlen schnell Nährstoffe und die Blume verwelkt. © 123RF/alipost

Wenn du siehst, dass einige der Blüten verwelken, der Rest der Schnittblumen aber noch frisch aussieht, solltest Du den welkenden Stängel aus dem Blumenstrauß entfernen und die restlichen Blumen neu arrangieren. So hast Du auch noch ein bisschen Varianz und der Schnittblumenstrauß sieht immer anders aus.

Tipp: Welkende Rosen können über Nacht in Wasser eingelegt werden. Sie saugen sich in dieser Zeit wieder voll und sehen am nächsten Morgen wieder frisch aus.

Tipp 8: Warme und sonnige Räume vermeiden

Wenn Du Schnittblumen länger frisch halten möchtest, ist auch der Standort bedeutend. Dieser ist bevorzugt etwas kühler und schattiger, jedoch frei von Zugluft. Die Blumenvase sollte daher nicht unbedingt an einem sehr sonnigen Platz im Zimmer stehen. Auch ein Platz in Heizungsnähe sollte vermieden werden. Nachts kannst Du den Strauß zudem in kalte Räume, wie den Flur, die Garage oder den Schuppen stellen. Tulpen und einige andere Frühlingsblüher bevorzugen es nachts sogar draußen, sofern es nicht friert

Tipp 9: Keinen Obstkorb in der Nähe

Unabhängig von der Ästhetik solltest Du Deine Blumen auch von Obst fernhalten, wenn die Blumen länger frisch halten sollen. Einige Früchte, wie zum Beispiel Äpfel, Bananen und Tomaten, geben das Phytohormon Ethylen in der Luft frei, was die Reifung beschleunigen lässt und daher auch das Abblühen oder den Zerfall von Schnittblumen.

Für eine lang anhaltende Blumenpracht solltest Du die Vase nicht direkt neben eine Obstschale stellen. © 123rf/serezniy

Tipp 10: Blumenkombinationen

Nicht nur Obst, auch andere Blumen können die Blühkraft des Straußes beeinflussen. So vertragen sich bestimmte Pflanzenkombinationen nicht. Hyazinthen und Narzissen sollten zum Beispiel nicht ohne Vorbehandlung in der Vase mit anderen Blumen kombiniert werden, da sie einen Milchsaft produzieren, durch den andere Blumen zu welken beginnen.

Hyazinthen und Narzissen solltest Du nicht ausnahmslos in eine Vase mit anderen Schnittblumen stellen. Ihr Milchsaft sorgt für schnelleres Welken der anderen Blumen. © 123RF/cojocaridragos

FAQ: Schnittblumen frisch halten

Unter Einhaltung dieser Hinweise solltest Du Deine Blumen eine Weile frisch halten können. Wenn Du sie dennoch etwas aufputschen möchtest, gibt es ein paar Ansätze, mit Hausmitteln Schnittblumen frisch zu halten. Diese haben jedoch oft nur eine eingeschränkt positive Wirkung. Inwieweit oder unter welchen Bedingungen diese Mittel funktionieren, erfährst Du nun.

Wie halte ich einen Blumenstrauß länger frisch?

Um Blumen in der Vase länger frisch zu halten, solltest Du die Vase mit handwarmem Wasser befüllen und das Wasser regelmäßig wechseln. Einige Zentimeter Wasser reichen oft aus. Schneide die Stiele beim Wasserwechsel zurück. Vermeide zu warme Räume, da sich dort Bakterien schneller vermehren und die Blumen schädigen können.

Kann ich Narzissen und Hyazinthen mit anderen Blumen in einem Strauß kombinieren?

Bevor Narzissen und Hyazinthen mit anderen Blumen kombiniert werden, sollten sie isoliert in ein Gefäß mit Wasser gestellt werden. Der Schleim, den sie absondern, löst sich dabei auf und kann die anderen Pflanzen im Blumenstrauß nicht mehr beeinträchtigen. Nach der Separation können diese dann in den Blumenstrauß eingebunden werden.