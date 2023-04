Kakteen gießen: So wässerst Du Deinen Kaktus richtig!

Wer seine Kakteen gießen will, sollte auf das richtige Timing und die passende Wassermenge achten! TAG24 zeigt Euch, wie Ihr das hinbekommt.

Von Marcel Nasser

Was das Wässern angeht, ist der Kaktus die wohl einfachste Zimmerpflanze der Welt, oder? Zumindest nehmen das viele an. Aber Vorsicht: Es können jede Menge Fehler passieren, wenn man Kakteen gießen will.

Wie oft muss man Kakteen gießen?

Will man Kakteen gießen, ohne grobe Fehler zu machen, sollte man einige Basics kennen. © 123RF/ikvyatkovskaya Wer sich einen Kaktus oder gleich mehrere Kakteen anschafft, der muss beim Gießen mehrere Faktoren beachten. Wie lange halten Kakteen ohne Wasser aus und was mögen sie nicht? Die passenden Antworten auf diese Fragen sollte man schon kennen, wenn man lange Freude an den oft stacheligen Pflanzen haben will. Denn viele Pflanzenfreunde werden den Bedürfnissen von Kakteen nicht gerecht. Stattdessen werden jene quasi ertränkt, indem man sie deutlich zu oft und mit der falschen Menge Wasser gießt. Aber wie macht man's richtig? Faustregel: Man sollte Kakteen gießen, sobald ihr Nährboden mindestens drei bis vier Tage komplett trocken ist - bis in die unterste Schicht. Nach viel wie Zeit es wieder notwendig ist, hängt von der Kaktus-Art genauso ab wie von dem Standort und der Pflanzengröße. Deswegen muss man die Feuchtigkeit des Substrats vor allem in der ersten Zeit regelmäßig prüfen, um einen ungefähren Gieß-Rhythmus zu finden. TAG24 hat die passenden Tipps dazu parat und verrät zudem, wie man Kakteen richtig gießen kann. Für Hobbygärtner gibt es im Bereich "Zimmerpflanzen" übrigens weitere nützliche Ratgeber.

Wie lange hält ein Kaktus ohne Wasser aus?

Beim Übergang von Winter in wärmere Monate reicht es aus, seine Kakteen zu besprühen, anstatt sie zu gießen. © 123RF/okrasyuk

Viele der etwa 1800 Kakteen-Arten überstehen mehrere Wochen oder sogar Monate ohne neues Wasser. Umso größer ein Kaktus ist, desto länger kann er es ohne Wasser aushalten. Weil sie in der kälteren Winterzeit nicht wachsen oder blühen, kommen sie dann teilweise monatelang ohne Nachschub aus. Viele Arten haben ihre Wachstums- und Blühphase von April bis August. In dieser Zeit brauchen sie in der Regel etwa alle vier Wochen neues Wasser. Damit man sie beim Wechsel von Winterruhe zum Sommer-Rhythmus nicht "ertränkt", sollte man sie im Frühjahr ab März an mehr Wasser gewöhnen. Dazu kann man die Pflanzen übergangsweise einfach nur besprühen. Andersherum läuft es im Spätsommer, in dem man die Abstände zwischen zweimal Gießen schrittweise erhöhen sollte. So gewöhnt sich die Sukkulente an die geringere Wasserzufuhr im Winter. Kümmert man sich um andere Pflanzen mit mehrmaligem Gießen in der Woche, sollte man das auf keinen Fall routinemäßig auf den Kaktus übertragen. Hier gilt: Weniger ist mehr!

Achtung! Man sollte Kakteen im Sommer bei unmittelbarer Lichteinstrahlung nicht mit Wasser besprühen. Durch die heiße Sonne können Brandverletzungen entstehen.

Kakteen richtig gießen: So wird's gemacht

Mit der sogenannte Anstaumethode können alle Kakteen richtig gegossen werden. © 123RF/thug1747 Das Motto "weniger ist mehr" gilt allerdings nur für die Frage, wie oft man Kakteen wässern sollte. In Sachen Wassermenge für einmal Gießen wäre diese Marschroute total fehl am Platz. Anstatt einen Kaktus in geringen Zeitabständen mit wenig Wasser zu versorgen, sollte man ihn in größeren Abständen mit sehr viel Wasser gießen. Die Sukkulenten sind nämlich in der Lage, große Mengen der Flüssigkeit zu speichern. Wegen dieser Eigenschaft sollte man sie im Idealfall nicht einfach von oben mit Wasser begießen, sondern ihren Nährboden quasi in Wasser eintauchen. Wer Kakteen richtig gießen will, setzt auf die sogenannte Anstaumethode. Dabei wird der Kaktus samt Topf in Wasser eingetaucht. So kann sich das ganze Substrat mit Wasser vollsaugen. Danach lässt man den Pflanztopf gründlich abtropfen, eher man ihn wieder in einen Übertopf stellt. Wer nur einen einzelnen Kaktus besitzt, kann diesen ebenso ganz "normal" gießen. Wichtig ist dabei nur, dass der Nährboden tatsächlich genügend Wasser aufnimmt.

Wichtig: Obwohl man reichlich Wasser verwenden soll, darf beim Gießen von Kakteen keine Staunässe entstehen. Ansonsten verfaulen die Wurzeln, sodass die Pflanze nicht lange leben wird.

Benötigt man spezielles Wasser zum Gießen von Kakteen?

Um Kakteen mit Flüssigkeit zu versorgen, wäre Regenwasser - wie sie es in ihrer natürlichen Umgebung in Güssen bekommen - am besten. Sie vertragen aber ebenso ganz normales Leitungswasser mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5. Bei wem zu Hause besonders kalkhaltiges Wasser aus dem Hahn kommt, der sollte das Gießwasser ein paar Minuten stehen lassen. Auf diese Weise kann sich der Kalk absetzen, wodurch er nicht komplett im Nährboden der Kakteen landet. Das ist wichtig, weil einige Arten empfindlich auf Kalk reagieren. Neben pH-Wert und Kalkgehalt sollte man auch auf die Temperatur achten. Die meist stacheligen Pflanzen kommen mit zimmerwarmem Wasser am besten klar.

Weitere Tipps für Deinen Kaktus

Wenn man Kakteen richtig gießen kann, bekommt man mit etwas Glück sogar einen blühenden Kaktus. © 123RF/tannjuska

Du gießt Deine Kakteen genau so, wie man es machen soll, aber sie blühen nicht oder gehen sogar ein? Dann hat TAG24 noch ein paar Hinweise, die Du bei der Pflege Deines Kaktus beachten solltest. An wärmeren Standorten - z. B. in der Nähe einer Heizung - braucht Dein Kaktus mehr Wasser. Dann muss er auch im Winter mal gegossen werden.

Für Deinen Kaktus solltest Du Dünger nutzen, der speziell auf Kakteen ausgelegt ist (geringer Stickstoffgehalt).

Wenn Du Kakteen umtopfen musstest, brauchst Du sie nicht direkt danach zu gießen.

Stelle Deinen Kaktus am besten an einen Ort mit ausreichend Licht und ohne Zugluft.