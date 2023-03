Hydrokultur: Mit diesen Pflanzen und Tipps gelingt's

Was genau Hydrokultur ist, was dafür spricht, und welche Pflanzen sich dafür überhaupt eignen, erfährst Du nun.

All diese Fragen erledigen sich praktisch, wenn man das Pflanzsystem wechselt, denn man kann seine Zimmerpflanzen auch als Hydrokultur pflanzen.

Während Letzteres das Ziehen von Nutzpflanzen ohne Substrat, stattdessen frei in Wasser und gegebenenfalls mit Nährstofflösung ist, ist das Kultivieren von Zier- und Zimmerpflanzen auch ohne Erde, aber mit Substrat Hydrokultur. Gemüse wird daher durch Hydroponik gezogen.

Hydro kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wasser. Bei der Hydrokultur handelt es sich demnach um das Kultivieren durch Wasser , oder auch um die Wasseranzucht. Es ist also ein Pflanzsystem, bei dem keine Erde benötigt wird. Das klingt vielleicht erst einmal nicht richtig, allerdings benötigen Pflanzen nur Wasser, Licht, Luft und Nährstoffe. Die Erde stabilisiert die Pflanze lediglich.

Ohne die Erde entwickeln sich Erdwurzeln zu Wasserwurzeln. Diese nehmen nur so viel Wasser aus dem Wasserspeicher, wie sie benötigen. Um eine Erdkulturpflanze in eine Hydrokulturpflanze umzustellen, benötigt man:

6. Der Nährboden enthält keine Allergene wie Pilzsporen, was es für Allergiker geeigneter macht.

1. Es ist verlässlich und unkomplizierter . Durch eine größere Menge Wasser im Speicher muss seltener gegossen werden. Zudem nimmt die Pflanze nur so viel Wasser auf, wie sie benötigt. Dadurch kann die Pflanze auch mal länger alleine gelassen werden.

Zum Anlegen einer Hydrokultur eignet sich theoretisch jede beliebige Pflanze . Selbst wasserscheue Exemplare wie Sukkulenten und Orchideen gedeihen als Hydrokultur. Zimmerpflanzen können daher sehr gerne ohne Erde gezogen werden. Während viele Pflanzen speziell als Hydropflanze gekauft werden können, ist es wie gerade beschrieben möglich, seine Erdkulturpflanzen zu Hydrokulturpflanzen zu machen. Es gibt natürlich keine Erfolgsgarantie, entfernt man aber alle Erdreste von den Wurzeln und hält sich an eventuelle Pflegehinweise, ist die Prognose gut.

Mit den folgenden Schritten lassen sich Pflanzen von einer Erdkultur- in eine Hydrokulturpflanze umstellen.

1. Schritt: Pflanze austopfen: Löse die Pflanze aus dem Topf, indem Du gegen ihn klopfst oder ihn leicht zusammendrückst. Schneide gegebenenfalls längere, herausragende Wurzeln ab.

2. Schritt: Wurzelballen von Erde befreien: Alle Erdreste müssen komplett entfernt werden. Entferne dafür grobe Reste und spüle dann mit fließendem Wasser nach. Das ist ganz wichtig, da die Wurzeln sonst zu faulen beginnen könnten.

3. Schritt: Pflanze eintopfen: Fülle dafür etwas Substrat in den Innentopf. Setze die Pflanze darauf, sodass sie ungefähr so hoch im Topf sitzt wie zuvor in der Erde. Fülle den Topf nun mit weiterem Substrat.

4. Schritt: Bewässern: Stelle den Innentopf nun in den Außentopf, fülle diesen mit (nährstoffangereichertem) Wasser und stelle den Wasserstandsanzeiger in den Außentopf hinzu.