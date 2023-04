Avocado ziehen: Vom Kern zum Bäumchen zur Frucht?

Wer nun jedoch eine Alternative zu den importierten Avocados im Supermarkt sucht, wird in seinem Enthusiasmus gleich einmal gebremst, denn Früchte trägt nicht jede Pflanze per se und bis zum ersten Ertrag kann es zehn Jahre dauern. Aber mehr dazu später.

Um ein Avocadobäumchen aus einem Kern zu ziehen, brauchst Du - natürlich - einen Kern. Idealerweise startest Du gleich mit zwei oder mehreren Kernen, da einer nicht immer gleich erfolgreich Wurzeln und Trieb bildet. So ersparst Du Dir Enttäuschung und hast im besten Fall gleich mehrere Pflanzen, die Du später auch für die Bestäubung verwenden kannst.

Der Vorteil des Kultivierens in Wasser ist, dass Du folgendes beobachten kannst: Die Kernspitze trocknet langsam aus und es entsteht ein Riss, der sich mit der Zeit bis zum Boden zieht. Aus diesem wächst eine Wurzel gerade nach unten.

Schritt 4 - Warten: Warte nun vier bis acht Wochen, bis sich Wurzeln und Trieb bilden. Keine Sorge, falls es noch länger dauert. Einige brauchen etwas Zeit, gib also noch nicht zu früh auf.

Schritt 3 - Wärme und Wasser: Das Glas sollte an einen hellen warmen Ort gestellt werden. Dort kann der Kern zu keimen beginnen. Um Fäulnis oder Schädlinge zu vermeiden, sollte regelmäßig, etwa alle fünf bis sieben Tage, das Wasser gewechselt werden. Achte auch darauf, dass der Wasserstand nicht zu sehr sinkt und der Kern oder gar die Wurzeln im Trockenen hängen.

Schritt 1 - Kern vorbereiten: Um eine Avocado in Wasser zu ziehen, benötigt man zuerst drei oder vier Zahnstocher. Diese sticht man, gleichmäßig um den Kern verteilt, vorsichtig einige Millimeter tief in den Kern hinein. Mit dieser Konstruktion kannst Du nun eine Avocado ziehen.

Schritt 5 - Trieb kürzen: Erreicht der Trieb aus der Spitze des Kerns nach wenigen Monaten eine Höhe von 15 Zentimetern, kann er halbiert werden, sofern noch einige Augen am Trieb verbleiben. Das lässt die Pflanze kräftiger wachsen und sich dichter und buschiger verzweigen.

Beginnst Du mit diesem Schritt und pflanzt den Avocadokern direkt in die Erde, kannst Du auch die Keimlinge unterstützen und für ein ideales Klima von etwa 25 Grad sorgen, indem Du

Pflanze den Kern etwa zu einem Drittel bis zur Hälfte in Anzuchts- oder Aussaaterde. Die Erde muss nun immer feucht gehalten werden. Gieße die Pflanze daher, wenn nötig, oder halte sie mit einem Sprüher feucht. Vergewissere Dich, dass der Topf ein Abtropfloch hat, sodass überschüssiges Wasser abfließen kann und keinen Schimmel bildet. Lass die Pflanze weiterhin an einer warmen und hellen Stelle stehen.

Dazu gehört natürlich, dass Du sie weiterhin regelmäßig gießen solltest, vor allem dann, wenn die oberen zwei Zentimeter Erde trocken sind. Das lässt sich testen, indem man seinen Finger in Erde steckt. Feuchte Erde bleibt an ihm kleben, trockene nicht.

Standort

Aufgrund ihrer Herkunft in Südamerika bevorzugt die Avocadopflanze warme und sonnig helle Standorte. Ein gut gewachsenes Avocadobäumchen kannst Du im Sommer daher auch raus in die Sonne an einen windgeschützten Ort stellen.

Sobald die Temperaturen nachts wieder auf weniger als zehn Grad sinken, gehört das Bäumchen allerdings wieder nach drinnen, wo es an einem leicht kühleren, aber hellen Ort überwintern kann.

Auch ein Gewächshaus oder Wintergarten eignet sich hervorragend für Deine Avocado.