Schnelles Pasta-Rezept begeistert Alle! So einfach machst Du die Baked Feta Pasta selber

Von Clara Danneberg

Diese schnelle Rezept-Idee ging bei TikTok viral: Cremige Pasta aus gebackenem Feta-Käse und Tomaten. Mit wenigen Zutaten kannst Du den beliebten Nudel-Trend ganz leicht zu Hause nachmachen. Mit geringem Aufwand und wenig Abwasch kann jeder die leckere Baked Feta Pasta als unkompliziertes Mittagessen oder schnelles Abendbrot für sich und die ganze Familie zubereiten. Weitere tolle Rezepte für den Backofen findest Du auf der Themenseite Ofengerichte.

Originales Rezept für Pasta mit gebackenen Tomaten und Feta

Das Trend-Rezept ist in der Zubereitung super einfach. Ein weiterer Vorteil ist, dass man nur wenige Zutaten benötigt. Bei der Zubereitung gibt es zwei Varianten. Entweder die Nudeln werden separat gekocht oder man entscheidet sich für die One-Pot-Pasta.

Pasta mit Feta und Tomaten aus dem Ofen wurde durch TikTok zum Rezept-Trend. © 123RF/ Ingrid Balabanova

Baked Feta Pasta | Zutaten



250g Feta- oder Schafskäse

400 g Cocktail- oder Cherrytomaten

4 EL Olivenöl

2 - 3 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer

weitere Kräuter nach Belieben wie Kräuter der Provence, Oregano, Chilipulver und Paprikapulver

400 g Nudeln nach Wahl z. B. Penne oder Spaghetti

eventuell frisches Basilikum zum Garnieren Für 4 Personen werden benötigt:

Baked Feta Pasta | Zubereitung 1. Variante

1. Schritt: Den Ofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze oder 200 Grad Umluft vorheizen.

2. Schritt: Etwas Olivenöl in eine Auflaufform geben und den Feta in die Mitte legen. Es ist wichtig, dass unter dem Käse Öl ist, da dieser sonst am Boden festbäckt. Drumherum die gewaschenen Tomaten verteilen. Wer mag, kann die Tomaten vorher halbieren. 3. Schritt: Die Knoblauchzehen hacken oder pressen und gleichmäßig darüber verteilen. 4. Schritt: Nun das Ganze gut salzen, pfeffern und würzen, dann alles großzügig mit Olivenöl beträufeln. 5. Schritt: Die Form circa 20 Minuten nach dem gewünschten Bräunungsgrad des Käses backen. 6. Schritt: Unterdessen die Nudeln im Salzwasser nach Packungsanweisung kochen. 7. Schritt: Die Auflaufform aus dem Ofen holen. Vorsicht, sie ist sehr heiß! Die abgetropften Nudeln dazu geben. Das Ganze gut vermischen und mit frischem Basilikum servieren.

Das Gericht ist schnell und einfach zuzubereiten. Der gebackene Feta macht die Pasta besonders cremig. © 123RF/Olena Danileiko

Baked Feta Pasta | Zubereitung 2. Variante

Für diese Variante werden zusätzlich circa 500 ml Gemüsebrühe oder Wasser benötigt. 1. Schritt: Den Ofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze oder 200 Grad Umluft vorheizen. 2. Schritt: Für die One-Pot-Pasta die ungekochten Nudeln in eine Auflaufform geben und mit Gemüsebrühe oder Wasser bedecken. 3. Schritt: Den Feta in die Mitte auf die Nudeln legen. Drumherum die gewaschenen Tomaten verteilen. Wer mag, kann die Tomaten vorher halbieren. 4. Schritt: Die Knoblauchzehen hacken oder pressen und gleichmäßig darüber verteilen 5. Schritt: Nun das Ganze gut salzen, pfeffern und würzen, dann alles großzügig mit Olivenöl beträufeln. 6. Schritt: Die Form circa 30 - 35 Minuten nach dem gewünschten Bräunungsgrad des Käses und Bissfestigkeit der Nudeln backen. 7. Schritt: Die Auflaufform aus dem Ofen holen. Vorsicht, sie ist sehr heiß! Das Ganze gut vermischen und mit frischem Basilikum servieren.

Die Baked Feta Pasta mit Tomaten lässt sich beliebig durch weitere Zutaten erweitern oder abwandeln. Wie wäre es mit Zucchini und Zwiebeln? © 123RF/ Ingrid Balabanova

Weitere Rezept-Ideen für die Baked Feta Pasta

Mittlerweile wurde der Feta Pasta Trend von vielen TikTokern und anderen durch neue Zubereitungsideen aufgegriffen. Das einfache Rezept lässt sich beliebig abwandeln, neu interpretieren und mit anderen Zutaten erweitern. Die Käsesorte kann variiert werden. Auch geeignet sind Mozzarella, Brie, Camembert oder Frischkäse. Eine Idee ist, mehrere Käsesorten gleichzeitig zu kombinieren. Anstelle des Fetas kann Hühnchenbrust genommen werden, welche circa 25 - 30 Minuten im Ofen braucht und von beiden Seiten gut eingeölt werden sollte. Eine weitere Variante ist es, eine andere Tomatensorte zu benutzen. Kleine Pflaumen- und Roma Tomaten bringen nicht nur mehr Farbe in das Gericht, sondern erzeugen ein anderes Aroma. Statt frische Tomaten wären passierte oder stückige aus der Dose eine Option. Die Pasta lässt sich genauso gut mit Gemüse der Saison zubereiten, welches mit in die Auflaufform gegeben wird oder die Tomaten komplett ersetzen kann. Passend sind Champignons, Zucchini, Paprika, Brokkoli, Möhre, grüner Spargel, Blattspinat, Aubergine und Hokkaido-Kürbis. Weitere Ergänzungen können Oliven, getrocknete Tomaten, Walnüsse, Sesam und Pinienkerne sein.

Mit diesen Tricks schmeckt die Baked Feta Pasta noch besser