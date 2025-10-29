Grusel-Muffins für Halloween: Das Rezept ist erschreckend einfach

Zaubere zu Halloween gruselig leckere Muffins. Einfaches Rezept für Geister- & Spinnen-Muffins zum Selbermachen. Schnell & kreativ für die Halloween Party!

Von Clara Danneberg

In der gruseligsten Nacht des Jahres dürfen sie auf keiner Party fehlen: Halloween Muffins! Ob als Geister Muffins mit Zuckeraugen oder als Spinnen Muffins mit Schokobeinen – diese süßen Hingucker gelingen Dir ganz einfach. Also trau Dich und probiere unsere leckeren Rezepte für gruseliges Halloween-Gebäck zum Selbermachen. Am Abend vor Allerheiligen schwindet die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich. Wer in der Gruselnacht nicht allein sein möchte, feiert am besten eine Halloween-Party - natürlich mit selbst gebackenen Muffins, die garantiert alle Gäste begeistern! Weitere Rezepte für Gebäck, Muffins, Kuchen und Torten findest Du in der Rezeptwelt von TAG24.

Halloween-Muffins selber machen

Auch wenn das Rezept einfach ist, solltest Du zusätzlich zur etwa 20-minütigen Backzeit genug Zeit für Zubereitung, Auskühlen und Dekorieren einplanen.

Das Rezept ergibt insgesamt zwölf Halloween-Muffins, welche sich aus jeweils sechs Geistern und Spinnen zusammensetzen.



Die schaurigen Halloween-Muffins werden der Hit auf jeder Party sein. © 123rf/cjaman

Halloween-Muffins | Zutaten

Für die Muffins: 200 g Mehl



100 g Zucker

300 g Buttermilch

2 Eier

80 ml Öl

3 TL Backpulver

3 EL Kakaopulver

1 Prise Salz Für das Spinnen-Topping: 100 g Zartbitter-Kuvertüre

circa. 50 Schokoladenstreusel

Lakritzschnecken

Zuckeraugen Für das Geister-Topping: 150 g Sahne

150 g Frischkäse (Doppelrahmstufe)

1 TL Sahnefest

Mark einer Vanilleschote

2 EL Puderzucker

Zuckeraugen

Halloween-Muffins | Zubereitung

Vorbereitung: Den Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze oder 160 Grad Umluft vorheizen. Das Muffinblech mit zwölf Papierförmchen auslegen. 1. Schritt: In einer großen Schüssel Zucker, Eier, Öl und Buttermilch vermischen. Mehl, Kakao- und Backpulver in die Schüssel sieben. Salz hinzufügen und das Ganze zu einem glatten Teig verrühren. 2. Schritt: Den Teig gleichmäßig auf die Muffinförmchen verteilen und die Muffins für circa 20 Minuten backen. Aus dem Ofen holen und auf einem Kuchenblech auskühlen lassen. Spinnen-Muffins 3. Schritt: Die Kuvertüre in einem Wasserbad schmelzen. Die Lakritze in kleine Stückchen schneiden. Nun sechs Muffins mit Kuvertüre glasieren. Je zwei Zuckeraugen sowie acht "Lakritzbeine" in die Kuvertüre drücken und mit Schokoladenstreuseln verzieren. Geister-Muffins 4. Schritt: Die Sahne zusammen mit Sahnefest in einem hohen Gefäß steif schlagen. Frischkäse, Vanillemark und Puderzucker in einer separaten Schüssel cremig rühren. Die Sahne unter den Frischkäse heben und die Masse in einen Spritzbeutel füllen. Kleine "Sahne-Geister" auf die restlichen sechs Muffins spritzen und mit Zuckeraugen verzieren.

Wer traut sich, die gruseligen Spinnen-Muffins zu essen? © 123rf/shashkina

Grusel-Halloween-Muffins: Erschreckend einfache Tipps