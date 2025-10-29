Grusel-Muffins für Halloween: Das Rezept ist erschreckend einfach

Zaubere zu Halloween gruselig leckere Muffins. Einfaches Rezept für Geister- & Spinnen-Muffins zum Selbermachen. Schnell & kreativ für die Halloween Party!

Von Clara Danneberg

In der gruseligsten Nacht des Jahres dürfen sie auf keiner Party fehlen: Halloween Muffins! Ob als Geister Muffins mit Zuckeraugen oder als Spinnen Muffins mit Schokobeinen – diese süßen Hingucker gelingen Dir ganz einfach. Also trau Dich und probiere unsere leckeren Rezepte für gruseliges Halloween-Gebäck zum Selbermachen.

Am Abend vor Allerheiligen schwindet die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich. Wer in der Gruselnacht nicht allein sein möchte, feiert am besten eine Halloween-Party - natürlich mit selbst gebackenen Muffins, die garantiert alle Gäste begeistern!

Inhaltsverzeichnis

Halloween-Muffins selber machen

Auch wenn das Rezept einfach ist, solltest Du zusätzlich zur etwa 20-minütigen Backzeit genug Zeit für Zubereitung, Auskühlen und Dekorieren einplanen.

Das Rezept ergibt insgesamt zwölf Halloween-Muffins, welche sich aus jeweils sechs Geistern und Spinnen zusammensetzen.

Die schaurigen Halloween-Muffins werden der Hit auf jeder Party sein.
Halloween-Muffins | Zutaten

Für die Muffins:

  • 200 g Mehl
  • 100 g Zucker
  • 300 g Buttermilch
  • 2 Eier
  • 80 ml Öl
  • 3 TL Backpulver
  • 3 EL Kakaopulver
  • 1 Prise Salz

Für das Spinnen-Topping:

  • 100 g Zartbitter-Kuvertüre
  • circa. 50 Schokoladenstreusel
  • Lakritzschnecken
  • Zuckeraugen

Für das Geister-Topping:

  • 150 g Sahne
  • 150 g Frischkäse (Doppelrahmstufe)
  • 1 TL Sahnefest
  • Mark einer Vanilleschote
  • 2 EL Puderzucker
  • Zuckeraugen

Halloween-Muffins | Zubereitung

Vorbereitung: Den Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze oder 160 Grad Umluft vorheizen. Das Muffinblech mit zwölf Papierförmchen auslegen.

1. Schritt: In einer großen Schüssel Zucker, Eier, Öl und Buttermilch vermischen. Mehl, Kakao- und Backpulver in die Schüssel sieben. Salz hinzufügen und das Ganze zu einem glatten Teig verrühren.

2. Schritt: Den Teig gleichmäßig auf die Muffinförmchen verteilen und die Muffins für circa 20 Minuten backen. Aus dem Ofen holen und auf einem Kuchenblech auskühlen lassen.

Spinnen-Muffins

3. Schritt: Die Kuvertüre in einem Wasserbad schmelzen. Die Lakritze in kleine Stückchen schneiden. Nun sechs Muffins mit Kuvertüre glasieren. Je zwei Zuckeraugen sowie acht "Lakritzbeine" in die Kuvertüre drücken und mit Schokoladenstreuseln verzieren.

Geister-Muffins

4. Schritt: Die Sahne zusammen mit Sahnefest in einem hohen Gefäß steif schlagen. Frischkäse, Vanillemark und Puderzucker in einer separaten Schüssel cremig rühren. Die Sahne unter den Frischkäse heben und die Masse in einen Spritzbeutel füllen. Kleine "Sahne-Geister" auf die restlichen sechs Muffins spritzen und mit Zuckeraugen verzieren.

Wer traut sich, die gruseligen Spinnen-Muffins zu essen?
Grusel-Halloween-Muffins: Erschreckend einfache Tipps

Lasse Deiner Kreativität freien Lauf und verziere die Halloween-Muffins nach Deinen Wünschen.
1. Tipp: Bevor Du die Papierformen in das Muffinblech gibst, fülle erst ungekochten Reis in die Vertiefungen. Der Reis verhindert, dass das Papier am Boden durchweicht.

2. Tipp: Verwende Natron statt Backpulver, wenn Du möchtest, dass die Muffins mehr aufgehen.

3. Tipp: Ein Eisportionierer eignet sich super, um den Teig gleichmäßig auf die Förmchen zu verteilen.

4. Tipp: Dir sind Gehirn, Hexe und Kürbis lieber als Spinne und Geist? Mit roter oder einer anderen Lebensmittelfarbe kannst Du die Creme für die Muffins nach Deinen Wünschen färben und das Gebäck gestalten.

5. Tipp: Träufle Himbeersoße oder verrührte Marmelade über die weiße Creme auf den Muffins, um einen blutigen Effekt zu erzielen.

TAG24 wünscht gutes Gelingen und happy Halloween!

