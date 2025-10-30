Autoreifen entsorgen: So einfach wirst Du alte Reifen los

Wer alte Autoreifen entsorgen muss findet alle Infos auf TAG24 | ✓Kosten, ✓Annahmestellen und ✓Upcycling-Alternativen.

Von Nele Fischer

Eine Frage dürften sich viele Autofahrer immer dann stellen, wenn sie von Sommer- auf Winterreifen umstellen und umgekehrt: Wird es mal Zeit, die alten Reifen zu entsorgen? Für den Fall der Fälle erklärt dieser Ratgeber, wie und wo man Autoreifen entsorgen kann. Wie man auch andere alte Dinge loswerden kann, erfährst Du im Entsorgungsratgeber.

Das Wichtigste in Kürze Autoreifen dürfen nicht im Sperrmüll oder einer herkömmlichen Mülltonne entsorgt werden.

Alte Reifen können direkt beim Kauf neuer Exemplare abgegeben werden.

Auch Wertstoffhöfe oder Privatverkäufe sind Möglichkeiten.

Alte Autoreifen können anderweitig verwendet werden - z. B. für Blumentöpfe oder Möbel.

Wer Autoreifen nicht korrekt entsorgt, muss mit Bußgeldern rechnen.

Weißt Du, wo Du überall alte Reifen entsorgen und somit recyceln kannst? © 123Rf/lightpoet Je nach Alter, Qualität, Fahrweise und anderen Einflüssen, ist es alle paar Jahre Zeit, neue Reifen zu kaufen und die alten zu entsorgen. In der Regel rechnet man mit einer Nutzungsdauer von circa vier Jahren. Dann sollten schon ein paar neue Autoreifen her. Aber wo kann man dann eigentlich die alten Reifen entsorgen? Der Sperrmüll oder eine herkömmliche Mülltonne eignen sich dafür nicht. Es braucht also eine alternative Lösung. Nicht Liebt mich meine Katze? Diese 5 Anzeichen sind eindeutig! TAG24 verrät, wo man Altreifen ganz einfach und häufig sogar kostenlos entsorgen kann.

Wo kann man Autoreifen entsorgen?

Wer seine alten Autoreifen ordnungsgemäß entsorgen möchte, hat dazu verschiedene Möglichkeiten, die im Anschluss erläutert werden.

So macht man es nicht: Reifen in der Natur abzulegen ist umweltschädlich und strafbar. © 123RF/Gudella

Alte Reifen entsorgen in Handel und Werkstatt

Wie so häufig gilt auch hier: Da, wo man seine Reifen gekauft hat oder neue kauft, kann man seine alten Exemplare entsorgen. Das ist in der Regel also bei einem Auto- oder Reifenhändler sowie in der Werkstatt des Vertrauens möglich. Erfolgt kein Neukauf von Reifen, kann eine kleine Gebühr anfallen.

Autoreifen entsorgen über die Initiative ZARE

ZARE steht für "Zertifizierte Altreifenentsorger", die sich auf die verantwortungsbewusste Entsorgung von Altreifen spezialisiert haben. Die Initiative umfasst verschiedene Partner deutschlandweit und unterstützt dabei, Altreifen umweltgerecht zu entsorgen. ZARE ist mit seinen Partnern in den meisten Bundesländern mindestens einmal vertreten.

Alte Autoreifen beim Wertstoffhof abgeben

Du willst nicht nur Autoreifen entsorgen? Wertstoffhöfe, auf die Du auch sämtliche anderen Abfälle bringen kannst, sind ein guter Ansatzpunkt, nehmen alte Reifen jedoch nicht immer an. Stattdessen verweisen sie häufig auf die Händler. Wenn sie alte Reifen annehmen, dann manchmal nur unter gewissen Voraussetzungen - z. B. Größe, den (Privat-)Haushalt oder die Menge betreffend - oder gebührenpflichtig. Ist die Reifenentsorgung dort möglich, kann man die Reifen in den meisten Fällen mit Felgen entsorgen. Aber auch Schrotthändler nehmen Letztere an. Da die Alufelgen wertvolle Rohstoffe enthalten, erhält man mit etwas Glück sogar einen kleinen Betrag ausgezahlt. Ob und zu welchen Bedingungen ein Wertstoffhof in Deiner Nähe Altreifen annimmt, erfährt man auf der jeweiligen Website.

Reifen privat verkaufen

Ausrangierte jedoch noch brauchbare Autoreifen, beispielsweise aufgrund eines neuen Autos, können auch privat verkauft werden. Gerade auf Online-Marktplätzen finden sich einige Käufer, die auf etwas günstigere Exemplare hoffen. Solch ein (Ver-)Kauf empfiehlt sich allerdings nur, wenn man sich gut genug mit Autoreifen auskennt, um ihre Tauglichkeit richtig einzuschätzen.

Nicht gebrauchte aber noch fahrtüchtige Reifen können auch online verkauft werden. © 123RF/jovanmandic

Kosten für die Entsorgung von Autoreifen

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altreifen kann gegebenenfalls mit Kosten verbunden sein. Diese sind aber mit den Bußgeldern kaum vergleichbar, da sie weitaus geringer sind. Die jeweiligen Entsorgungskosten sind allerdings nicht gesetzlich geregelt und daher nicht einheitlich. Deshalb sollte man sich vorher erkundigen. Bei Neukäufen sind die Entsorgungskosten in der Regel bereits im Preis enthalten und das Entsorgen der Autoreifen scheinbar kostenlos. Andere Händler können eine Gebühr verlangen. Diese können stark variieren. So kann man im Handel z. B. acht Euro pro Reifen oder manchmal 15 Euro für den ganzen Satz zahlen. Die Preise können jedoch auch höher oder - gerade auf Wertstoffhöfen - geringer sein.

Warum sollte man Autoreifen richtig entsorgen?

Alte Autoreifen sind meist abgefahren, weshalb das Fahren mit ihnen eine Gefahr für den Fahrer selbst sowie weitere Verkehrsteilnehmer darstellt. Um eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sommerreifen ab einer Profiltiefe von drei Millimetern, Winterreifen bei vier Millimeter ausgetauscht werden, spätestens jedoch bei der gesetzlichen Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern. Die unbrauchbaren Altreifen müssen dann laut Kreislaufwirtschaftsgesetz ordnungsgemäß entsorgt werden. Landen sie stattdessen z. B. im Rest- oder Sperrmüll, auf Halden oder sogar in der Natur, drohen Geldbußen. Diese sind vom Bundesland, der Anzahl an Reifen und der Art der Entsorgung abhängig und bis zu 300 Euro pro Reifen hoch. Die nicht ordnungsgemäße Entsorgung großer Mengen kann sogar mit bis zu 50.000 Euro bestraft werden. Durch falsche Entsorgung kann das Grundwasser verunreinigt und die Gesundheit der Menschen gefährdet werden. Darüber hinaus drohen generell negative Auswirkungen auf das ganze Ökosystem. Zudem ist es schade um die Rohstoffe, die wiederverwendet werden könnten.

Autoreifen verwerten durch Upcycling

Deine Reifen sind abgefahren, aber Du möchtest sie trotzdem noch nicht entsorgen und sie vielleicht etwas zweckentfremdet weiter benutzen? Dann gibt es einige Möglichkeiten, ihnen durch Upcycling ein zweites Leben zu schenken.

Blumentöpfe

Aus alten Autoreifen werden gerne schöne Blumentöpfe gezaubert. Ob als Hochbeet, Blumenampel oder -kübel, Reifen werden gerne verwendet. Ganz einfach gereinigt, lackiert oder bunt angemalt, mit Folie ausgelegt und anschließend bepflanzt - schon hat der Altreifen einen neuen Zweck. Hängende Blumenampeln profitieren zudem von hinein gebohrten Löchern.

Anstatt alte Autoreifen zu entsorgen, kann man aus ihnen z. B. Blumenampeln oder -kübel machen. © Unsplash/Jakub Jacobsky

Aber: Achtlos in die Natur geworfene Altreifen können einen negativen Einfluss auf die Umwelt haben. Inwieweit upgecycelte Blumentöpfe und Co. aus Reifen im Garten umweltschädlich sind, ist unklar. Daher sollte jeder individuell erkundigen und selber entscheiden, wie sinnvoll ein solches Upcycling ist.

Spielgeräte aus alten Autoreifen

Auch ohne Blumen gibt es tolle Dekoideen für den Garten. Sehr beliebt sind z. B. auch Reifenschaukeln. Ob senkrecht oder waagerecht - man benötigt nur einen festen Strick sowie einen stabilen Baum oder ein Gerüst. Ein paar Altreifen können ebenso gut in ein schönes Klettergerüst verwandelt werden. Angemalt, ordentlich aneinander festgebunden und an einem Stamm befestigt, entsteht ruckzuck ein kleiner Spielplatz. Weitere Verwendung im Garten oder auf dem Spielplatz finden Altreifen als Stoßdämpfer für Wippen.

Alte Autoreifen können ganz einfach zu Reifenschaukeln umfunktioniert werden. © 123RF/nuengbk

Möbel

Mit etwas handwerklichem Geschick können aus alten Autoreifen sogar Möbelstücke kreiert werden. Am besten eignen sich Altreifen dabei für Sitze und Polsterhocker sowie für Tische.

