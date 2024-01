23.01.2024 06:00 Deine Katze reibt sich an allem? Darum tut sie das

Die Katze reibt sich an allem. Ist das normales Verhalten? Ob an der Wand, an Gegenständen oder an Beinen - darum tun sie es.

Von Nele Fischer

Deine Katze reibt sich an allem und Du fragst Dich, was das zu bedeuten hat? TAG24 verrät, warum die Mieze an Wänden, Möbeln oder Deinen Beinen entlang streift. Mehr Wissenswertes über Haltung und Verhaltensweisen gibt's im Katzenratgeber. Deine Katze reibt sich an der Wand? Darum tut sie das. © 123RF/gregbrave Nur weil sich die Katze uns gegenüber nicht verbal ausdrücken kann, heißt das nicht, dass sie nicht mit uns kommuniziert. Wer sein Haustier verstehen möchte, sollte daher auf die Körperhaltung achten. Schwanz und Ohren sind bei der Kommunikation unter anderem sehr bedeutend. Aber auch bestimmte Verhaltensweisen sagen viel über den Zustand und das Befinden der Samtpfote aus. Aktionen von seinen Haustieren zu verstehen und richtig zu deuten, ist nicht immer ganz einfach und Verhaltensweisen werden nicht selten sogar völlig missverstanden. Katzenratgeber Warum haben viele Katzen weiße Pfoten? Warum reibt sich meine Katze an allem und streicht einem um die Beine? Ist das ein Zeichen der Zuneigung? Katze reibt sich an Gegenständen Dass Reiben an Möbeln oder der Wand dient vor allem der Kommunikation. Über Duftdrüsen am Kopf, aber auch an den Pfoten sowie nahe dem Schwanz stoßen die Tiere Pheromone, also bestimmte Botenstoffe aus. Für Menschen sind diese nicht wahrnehmbar, Tiere wittern sie jedoch. Reibt sich eine Katze an der Wand, markiert sie somit ihr Revier. Sie signalisiert anderen Tieren, dass es sich um ihr Territorium handelt und beansprucht das Gebiet somit für sich. Bei unkastrierten Tieren kann das Verhalten aber auch auf eine Paarungsbereitschaft hindeuten, denn beim Markieren hinterlassen die Tiere Geschlechtshormone, die eventuelle Partner anlocken. Katze schläft viel: Diese Krankheiten könnten dahinter stecken! Katze schnattert: Was drückt sie damit aus? Katze streckt ihren Po in die Höhe: Warum tut sie das? Katze duckt sich immer beim Streicheln: Wieso? Katze reibt ihren Kopf an mir "Köpfeln", wie das Köpfchengeben oder Reiben von Katzen manchmal auch genannt wird, sieht man Katzen nicht nur an Orten und Gegenständen, sondern auch an Menschen. Wer sich schon einmal gedacht hat, "Meine Katze reibt ihren Kopf an mir. Sie muss mich also mögen", liegt nicht komplett falsch. So wie Dein Vierbeiner sein Revier markiert, signalisiert er auch die Zugehörigkeit zu seinem Menschen. Fühlt sich das Tier sicher und vertraut seinem Menschen, stärkt es damit das Zusammengehörigkeitsgefühl und drückt Akzeptanz und Zuneigung aus. Das Köpfeln dient dabei auch zur Beruhigung der Katze. Katzen reiben zudem zur Begrüßung ihre Köpfe aneinander. Reibt eine Katze ihren Kopf an unseren Beinen, können wir dies also auch als Begrüßung deuten. Deine Katze reibt mit ihrem Kopf an Dir? Das darfst Du auf jeden Fall positiv auffassen. © 123RF/mackoflower Fazit Das Verhalten von Katzen ist komplex und wird nicht selten fehlinterpretiert. Reibt sich Deine Katze an allem, markiert sie ihr Revier: Was sie markiert, gehört zu ihr. Außerdem kannst Du davon ausgehen: Sie mag dich.



Titelfoto: 123RF/gregbrave