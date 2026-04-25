Neue Vollsperrung in Chemnitz: Hier fallen ab Montag zahlreiche Parkplätze weg

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Ab Montag wird in Chemnitz die Waldenburger Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Dazu fallen auf der Umleitungsstrecke auf dem hinteren Kaßberg Parkplätze weg.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Ab kommendem Montag startet in Chemnitz-Altendorf eine neue Baustelle. Dafür muss voll gesperrt werden. Zusätzlich fallen auf der Umleitungsstrecke, die auch über den hinteren Kaßberg führt, Parkplätze weg.

Auf der kompletten Schiersandstraße fallen ab Montag zahlreiche Parkplätze weg.
Auf der kompletten Schiersandstraße fallen ab Montag zahlreiche Parkplätze weg.  © Kristin Schmidt

Die Waldenburger Straße wird zwischen Zinzendorfstraße und Kochstraße bis 8. Mai voll gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten.

Die Umleitung führt über Zinzendorfstraße bzw. die Ernst-Heilmann-Straße (im Einbahnstraßensystem) - Limbacher Straße - Schiersandstraße. Auch die Buslinien 62, 72 und N17 verkehren umgeleitet.

Entlang dieser Umleitungsstrecke gelten ab Montag Halteverbote.

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Konkret betrifft das unter anderem die Schiersandstraße aus Richtung Weststraße zur Limbacher Straße. Notwendig ist das Ganze, da die Schiersandstraße aufgrund des beidseitigen Parkens einfach für gleichzeitigen Bus- und Autoverkehr zu schmal ist.

"Damit möglichst viele Parkplätze erhalten bleiben, ist ein vollständiges Halteverbot auf nur einer Fahrbahnseite die sinnvollste Lösung", heißt es aus dem Rathaus auf TAG24-Anfrage.

Von der Weststraße bis Bodelschwinghstraße gilt ein beidseitiges Halteverbot aufgrund der notwendigen mobilen Ampel.
Von der Weststraße bis Bodelschwinghstraße gilt ein beidseitiges Halteverbot aufgrund der notwendigen mobilen Ampel.  © Kristin Schmidt
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Vollsperrung gilt bis voraussichtlich 8. Mai

Die Waldenburger Straße wird ab Montag zwischen Zinzendorfstraße und Kochstraße bis 8. Mai voll gesperrt.
Die Waldenburger Straße wird ab Montag zwischen Zinzendorfstraße und Kochstraße bis 8. Mai voll gesperrt.  © Kristin Schmidt

Beidseitiges Halteverbot gilt laut Stadt aufgrund der erforderlichen mobilen Ampel in zwei Bereichen: auf der Limbacher Straße und der Weststraße - von der Weststraße kommend bis Bodelschwinghstraße und von Limbacher Straße kommend bis Höhe Schiersandstraße 4.

Auch auf der Ernst-Heilmann-Straße und Zinzendorfstraße fallen Parkplätze aufgrund der Umleitung weg.

Die Einschränkungen gelten für die gesamte Dauer der Baustelle, also bis voraussichtlich 8. Mai dieses Jahres.

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Wo es sonst noch Baustellen in Chemnitz gibt und wo aktuell gesperrt wird, erfahrt Ihr jede Woche Sonntag unter Chemnitz-Baustellen.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)

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