Neue Vollsperrung in Chemnitz: Hier fallen ab Montag zahlreiche Parkplätze weg

Chemnitz - Ab kommendem Montag startet in Chemnitz -Altendorf eine neue Baustelle. Dafür muss voll gesperrt werden. Zusätzlich fallen auf der Umleitungsstrecke, die auch über den hinteren Kaßberg führt, Parkplätze weg.

Auf der kompletten Schiersandstraße fallen ab Montag zahlreiche Parkplätze weg. © Kristin Schmidt

Die Waldenburger Straße wird zwischen Zinzendorfstraße und Kochstraße bis 8. Mai voll gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten.

Die Umleitung führt über Zinzendorfstraße bzw. die Ernst-Heilmann-Straße (im Einbahnstraßensystem) - Limbacher Straße - Schiersandstraße. Auch die Buslinien 62, 72 und N17 verkehren umgeleitet.

Entlang dieser Umleitungsstrecke gelten ab Montag Halteverbote.

Konkret betrifft das unter anderem die Schiersandstraße aus Richtung Weststraße zur Limbacher Straße. Notwendig ist das Ganze, da die Schiersandstraße aufgrund des beidseitigen Parkens einfach für gleichzeitigen Bus- und Autoverkehr zu schmal ist.

"Damit möglichst viele Parkplätze erhalten bleiben, ist ein vollständiges Halteverbot auf nur einer Fahrbahnseite die sinnvollste Lösung", heißt es aus dem Rathaus auf TAG24-Anfrage.