Ab Montag! Vollsperrung auf Staatsstraße in Sachsen

Lunzenau - Neue Baustelle im Landkreis Mittelsachsen! Ab Montag ist die S247 im Lunzenauer Ortsteil Göritzhain voll gesperrt.

Ab Montag ist auf der S247 eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Grund für die Sperrung sind Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Staatsstraße.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird im Bereich der Oberen Hauptstraße zwischen den Hausnummern 40 bis 48 die Asphaltdeckschicht komplett erneuert und die Fahrbahnmarkierung neu aufgebracht.

Der Verkehr wird in Nöbeln über die kommunale K8271 nach Wechselburg, dann über die S242 nach Mutzscheroda, weiter über die B175 nach Waldenburg und schließlich über die S247 nach Lunzenau und zurück nach Göritzhain umgeleitet.

Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt analog dazu.