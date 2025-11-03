Ab Montag! Vollsperrung auf Staatsstraße in Sachsen
Lunzenau - Neue Baustelle im Landkreis Mittelsachsen! Ab Montag ist die S247 im Lunzenauer Ortsteil Göritzhain voll gesperrt.
Grund für die Sperrung sind Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Staatsstraße.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird im Bereich der Oberen Hauptstraße zwischen den Hausnummern 40 bis 48 die Asphaltdeckschicht komplett erneuert und die Fahrbahnmarkierung neu aufgebracht.
Der Verkehr wird in Nöbeln über die kommunale K8271 nach Wechselburg, dann über die S242 nach Mutzscheroda, weiter über die B175 nach Waldenburg und schließlich über die S247 nach Lunzenau und zurück nach Göritzhain umgeleitet.
Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt analog dazu.
Umleitung auch für Busverkehr
Der Busverkehr wird ebenfalls umgeleitet. Während der Sperrung sind an folgenden Stellen Ersatzhaltestellen notwendig:
- Haltestelle Göritzhain, von der Straße "Am Chemnitzberg" auf die Straße "Am Kindergarten" in Höhe der Einmündung zur "Oberen Hauptstraße"
- Haltestelle Göritzhain, von der Chemnitzbrücke auf die "Dorfstraße" Hausnummer 40
- Haltestelle Cossen, von der Bahnbrücke auf die "Alte Straße" in Höhe der Hausnummer 20
Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 21. November abgeschlossen sein, die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf circa 40.000 Euro.
Titelfoto: 123rf/mariok